El sábado a las 2:00 horas se dejará de vender alcohol en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- El sábado en punto de las 2:00 horas se deja oficialmente de vender alcohol, al menos en los establecimientos como antros, bares, cantinas y centros nocturnos, dio a conocer José Carlos López Sánchez.

Sin embargo, el delegado de Alcoholes en la zona norte de Sinaloa comentó que en cuanto a las cadenas comerciales y depósitos de cerveza habrán de dejar de vender bebidas alcohólicas en día viernes en el horario normal establecido.

“Aún no oficial no ha salido pero el proyecto está en los términos de que normalmente el sábado de venderá cerveza hasta las 2:00 horas con su respectiva licencia de acuerdo a la misma, los centros nocturnos, no tendrán ampliación, es decir, hasta las 2:00 horas se venderá y todas las demás licencias venderán normalmente hasta el día viernes”, indicó.

Asimismo, señaló que en lo dispuesto para este periodo de ley seca en el marco del proceso electoral, se permitirá la venta de alcohol en los restaurantes, pero con ciertas restricciones.

“Se permitirá la venta en restaurantes siempre y cuando sea para acompañar la comida. En el caso de los depósitos de cerveza no abren el domingo, los puros restaurantes venderán el domingo para acompañar la comida”.

El funcionario estatal advirtió que este fin de semana se implementará un operativo de vigilancia, a fin de determinar que ningún establecimiento este comercializando bebidas embriagantes a excepción de los restaurantes.

“Por supuesto que habrá operativo tanto en los restaurantes, como en el resto, y si alguien infringe esa ley se le va a clausurar su licencia. En estas restricciones incluye las tiendas comerciales, repito, los únicos que podrán vender cerveza el domingo son los restaurantes, siempre y cuando sea por acompañamiento de la comida”, enfatizó.