El semáforo amarillo en Sinaloa es una medida que se queda corta: Coparmex Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Derivado de la situación de casos de Covid-19 que se están presentando en el estado en esta cuarta ola, Coparmex, delegación Los Mochis manifestó que el semáforo epidemiológico en color amarillo en el estado de Sinaloa es una medida que se queda corta.

"Tenemos más o menos seis municipios con semáforo rojo y creemos que es una medición que no es realista a la realidad que estamos viviendo en Sinaloa, deberíamos de estar de perdida estar en semáforo naranja a cómo están las cosas", dijo José Ramos Ortiz.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Los Mochis, agregó que sí bien es cierto que hay muchos contagiados, también es cierto que no está tan grave la afectación en hospitales y número de muertos, pero que es necesario insistir que cualquier muerte que suceda es una familia que pierde a un ser querido y que obviamente trae muchos trastornos en el seno familiar.

Expuso que al margen de las medidas que hagan las autoridades, el llamado a la ciudadanía es a seguirse cuidando y evitar lugares donde haya mucha afluencia de personas.

"El tema de que estemos en semáforo amarillo en Sinaloa es una medición muy light, deberíamos de estar de pérdida en naranja", insistió.

Agregó que el llamado a las autoridades es a que hagan las cosas más claras y más precisas, porque hay un grado de confusión importante al estar el semáforo en amarillo y al final de cuentas los ciudadanos no van a tener mayores cuidados y habrá mayor relajamiento.

Ramos Ortiz añadió que este fin de semana incrementaron las incapacidades en el organismo, pero como empresarios tienen que ser muy precavidos y ponderar siempre la salud de los trabajadores.

"Obviamente hay incapacidades de por medio, hay medidas que tenemos que tomar. Yo recomendaba hace algunos días que en la medida de lo posible y en la medida de que las actividades lo permitieran como en el caso mío, por ejemplo, que en el despacho podemos trabajar desde casa".

Dijo que cuando menos esperar esta semana para ver cómo reaccionan los casos positivos que se están dando del virus y trabajar cada quien desde su casa.

"En la medida de lo posible se recomienda que se haga home office, hay actividades que se prestan y hay otras actividades que son imposibles de realizar vía home office, pero en la medida de lo posible que se haga el trabajo en casa".

Destacó que desde el jueves creció mucho el número de contagiados y que el proceso de la incapacidad no es tan sencillo porque se tiene que ponderar la salud de todos los demás, y cuando un trabajador trae síntomas, que incluso pudiera ser una gripa común, pero que más vale mandarlo a su casa, al margen de que se la entregué la incapacidad o no se le entregue.

"El proceso de incapacidad puede generar que el trabajador tenga que ir al hospital y si lo que andamos buscando es que no se propague el contagio, pues mejor le decimos que se quede en su casa, que no salga, que le pagaremos con incapacidad o sin incapacidad, pero que no haga ese procedimiento administrativo (para no contagiar a los demás)".