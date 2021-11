El servicio de agua en pipas a El Maviri, Ahome, continuará dándose: Feliciano García

Los Mochis, Sinaloa.- El agua potable en pipas es un servicio que continuará dándose a los restauranteros y pobladores de El Maviri, Ahome, informó Feliciano García Mendoza.

"Ese servicio se va a continuar dando. Nosotros lo único que las estamos pidiendo, no solamente a los restauranteros de El Maviri, sino a la ciudadanía en general que nos permita terminar de recibir las cosas, y volvernos a enrolar en las actividades normales de una ciudad como es este servicio a los restauranteros de El Maviri".

El director de Servicios Públicos de Ahome mencionó que están evaluando también la situación de este problema, ya qu no era nada más el diesel, era la situación de las pipas, pues dijo que hay equipo que está descompuesto y lo tienen que arreglar.

"Ojalá y me entiendan en el sentido de que no es que no queramos dar el servicio. Sí tiene rato no dándose, yo entiendo que por esas condiciones".

El funcionario municipal comentó que ya establecieron el servicio de diesel, pero se abocaron el fin de semana a atender los panteones.

"Era nuestra mega prioridad, nuestro primero día de trabajo. Pero sí nos vamos a organizar, de hecho tenemos un departamento de pipas, pero ahorita estamos evaluando el equipo en qué condiciones lo tenemos, lo que tenemos descompuesto cómo lo vamos a arreglar porque habrá alguna pipa que ya de plano no sirva, pero el tanque si sirve igual compramos un chasis usado a lo mejor, vamos a cubrirlo. Lo único que pedimos es un poquitito de paciencia".

Los restauranteros de El Maviri han tenido que utilizar agua del mar para algunos usos como el baño. Foto: Debate

Cabe recordar que desde el pasado 3 de octubre, los restauranteros y pobladores de El Maviri dejaron de recibir el servicio de agua potable en pipas por parte del Ayuntamiento de Ahome. En ese momento, la anterior Dirección de Servicios Públicos informó que todo se debió a que Tesorería no les proporcionaba el diesel para llevarles las pipas con agua.