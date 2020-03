"El tema de los niños en el campo está siendo invisibilizado"

Los Mochis, Sinaloa.- Hay una reforma de la ley desde 2016 donde los niños y las niñas menores de 18 años no pueden estar trabajando en actividades agrícolas; sin embargo, no hay políticas públicas para erradicar la explotación laboral infantil, manifestó Ileana Castro Miranda.

La directora de Save the Children Sinaloa expuso que los niños continúan trabajando en los campos agrícolas del estado y que en esta reforma de ley hay un asunto de prohibición pero sin ninguna alternativa de solución.

“Es decir, solo la ley nos dice que hay que retirar a los niños de las actividades agrícolas porque pueden ser nocivas para su salud, para su desarrollo y todo eso; sin embargo, no viene acompañada de ninguna acción o ninguna alternativa para decir estos niños que ya no están en el campo van a estar ahora en una guardería, en una escuela, en un comedor y van a estar siendo de manera integral protegidos mientras sus padres trabajan.”

Ley en letra muerta

Dijo que al no existir una política pública y una alternativa, pues definitivamente que la ley se convierte en letra muerta para el ejercicio y la intención de esa reforma de ley.

Porque no vino aparejada por ninguna alternativa gubernamental, ya sea del gobierno federal, del estado o municipal. Entonces, esto obstaculiza el ejercicio que esa ley se cumpla a cabalidad.”

Destacó que en los últimos años se han hecho grandes esfuerzos para lograr que los niños y las niñas no estén en los campos agrícolas, pero el problema continúa, aunque hay algunos avances sobre todo en el centro del estado, donde la agricultura cobra otro carácter porque la mayor parte de la producción es para exportación, de modo que Estados Unidos y el mercado europeo sí prohíben que los productos que se están cosechando aquí en Sinaloa vayan contaminados de mano de obra infantil.

“Entonces, esos productos no pasan, por eso los grandes agroexportadores de nuestro estado han impulsado acciones y han tenido que venir acompañados de recursos para que los niños, sobre todo los hijos de los trabajadores que son los jornaleros de esos grandes agroexportadores estén aquí mismo en Sinaloa, en otras condiciones. Pero eso no sucede en todas las comunidades donde estamos trabajando, como por ejemplo en Leyva Solano, Ruiz Cortines, Juan José Ríos y el Campo 35, toda esta parte de la zona norte y la zona sur está totalmente contaminada de mano de obra infantil”.

Mencionó que en Villa Unión, Rosario y Escuinapa son municipios donde los mismos trabajadores a los que ya se les prohíbe que sus hijos trabajen en el campo, muchos años estuvieron viniendo a la zona centro del estado porque era más permitido, no era tan señalado el trabajo infantil, y hoy por hoy que han cerrado esas puertas los grandes agroexportadores en la zona centro del estado, los padres de estas familias buscan donde sí pueden trabajar sus hijos.

Y dónde sí, es aquí en el norte y en el sur de los municipios que mencioné”.

Problema invisibilizado

Agregó que no es que el problema se haya terminado, sino que está siendo invisibilizado porque efectivamente los grandes agroexportadores sí han avanzado en los temas de protección y derechos de los niños y las niñas porque tienen que cumplir con grandes estándares que les obliga el mercado internacional.

“Pero a todos los que producen para el mercado nacional, no ha habido una política pública y esta reforma de ley no ha venido acompañada de alternativas para esto, y para que los productores de productos que van al mercado nacional se sumen a una voluntad política o a una política pública donde se cierran las puertas y realmente los niños y las niñas no se vayan al campo”.

Castro Miranda comentó que habría que tener una estrategia muy clara y sencilla donde se tenga que ir familia por familia de esta población migrante a sensibilizarlos y decirles todos los problemas de salud que les están causando a sus hijos por llevárselos el campo, pero se requiere de acciones de proyectos de continuidad y sobre todo de presupuesto.

“Cosa que hasta ahorita los tomadores de decisiones no lo han puesto en la mesa. Es un asunto de seguir insistiendo para que la mesa de diálogo con los tomadores de decisiones en este tema de la explotación laboral infantil de los niños migrantes sea tomado en cuenta y deje de estar invisibilizado.”

Esfuerzos

Mencionó que se están haciendo esfuerzos por la Dirección del Trabajo y Previsión Social con acciones para identificar y parar los vehículos que llevan a los trabajadores al campo y se han dado cuenta que de una camioneta que llevaba 20 trabajadores, 11 eran niños.

“De ese tamaño es el problema. Lo que se tiene que hacer es saber a qué productos están yendo, quién es el productor, identificarlo, eso es muy complejo porque esta población migrante en las comunidades no trabaja para un solo patrón”.

Expuso que en el sur del estado han encontrado desde bebés en la guardarraya, los cuales están al cuidado de otro niñito de tres o cuatro años, mientras el padre o la madre están en la cosecha del producto.

Guarderías inoperantes

Otro de los problemas que ha detectado Save the Children Sinaloa es que las guarderías en el estado para estos fines están sin ser operadas.

“Porque no hay quién los opere, no hay quién contrate el personal, no hay ningún interés porque no hay voluntad política, porque no hay una iniciativa, pero los espacios ya fueron construidos. En Juan José Ríos tenemos una guardería para 150 niños que hace 3 años se construyó, y yo creo que costó alrededor de unos 8 millones de pesos y no ha recibido un solo niño porque no hay quién opere esa guardería.”

Asimismo, sostuvo que hay otra guardería en La Arrocera y otra en el 20 de Noviembre en las mismas condiciones.

“Es decir hay espacios, están ubicados estratégicamente, pero no hay una iniciativa, una política pública ni del gobierno federal ni del estado ni el municipio para protegerlos, para que haya una estrategia de atención y de intervención efectiva.”