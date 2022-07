"El trabajo dignifica": Israel ha sacado adelante a su familia con la venta de productos naturistas, en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Con más de 25 años dedicándose a la venta de hierbas medicinales y productos naturistas, Israel Suárez ha logrado sacar a su familia adelante.

Don Israel comentó que desde joven junto con sus hermanos encontró en ese sector una forma de vida que les ha dado para sacar a sus familias adelante.

Es originario del estado de Jalisco, sin embargo, la mayor parte de su vida la hicieron en esta ciudad de Los Mochis, en donde formó una familia, la cual ha sacado adelante con la venta de productos naturistas.

Precisó que las ventas, al igual que en muchos de los sectores, está a la baja, pues estos meses las ventas bajan de manera considerable.

“Le dedico ocho horas diarias a este trabajo, pues es como cualquier trabajo en donde hay que tener un horario de entrada y uno de salida, pues hay que tener disciplina para poder salir adelante”, resaltó.

Gratificante

En ese mismo tenor, don Israel señaló que ha permanecido en ese oficio porque le gusta orientar a la gente para que prevenga enfermedades a través de sus productos a base de hierbas.

Asimismo, don Israel dijo que las personas pueden llamarlo al teléfono 668 274 9078 para que les venda sus productos naturistas y sus hierbas medicinales para prevenir enfermedades antes de que se compliquen. “Estos productos no los vendo nomás así, ya que durante todos estos años me he ido capacitando y actualizando en el uso de las plantas medicinales”.