El venadario de El Fuerte no es un negocio: propietario

Los Mochis, Sinaloa.- El parque ecológico Los Sabinos, conocido como el venadario de El Fuerte, aún se encuentra cerrado, ya que se le ha complicado subsanar las observaciones que hizo Protección Civil del Gobierno del Estado de Sinaloa en la zona norte para que pueda abrir.

Y es que de acuerdo con Javier Sabino Ruiz Alcaraz, responsable de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) del venadario de El Fuerte, este lugar no es un negocio sino precisamente una UMA donde se reproduce y preserva el venado cola blanca.

“Con Protección Civil tenemos una controversia porque el venadario no es un negocio, no está registrado en Hacienda, y para hacer el programa de Protección Civil y para contratar el seguro de responsabilidad civil se pide el RFC del negocio y no es un negocio. Tengo el registro de la UMA, es un criadedo de venados, pero la gente empezó a venir a ver los venados y se les pide una cooperación nada más, pero no es un negocio. No sabemos cómo se vaya a destrabar esa cuestión”, dijo Javier Sabino Ruiz.

Comentó que ya instalaron el cableado nuevo y los extinguidores, pero falta todo lo demás.

Sin fines de lucro

El maestro jubilado ha recalcado en diferentes ocasiones que para ingresar al lugar siempre se ha pedido una cuota simbólica de recuperación, pero no es un espacio con fines de lucro, sino con un objetivo altruista para educar a las nuevas generaciones a que respeten la vida de los animalitos y que tengan amor por la naturaleza.

Cabe mencionar que Omar Mendoza, delegado de Protección Civil del Gobierno del Estado en la zona norte, mencionó en su momento que para darle la carta de opinión favorable al venadario para que pueda reabrir tiene que solventar todas las observaciones, entre ellas el desahogo de instrumentación del programa interno; el tema de brigadistas, que estén capacitadas las personas que trabajan en el lugar para poder atender una situación de emergencia; además de contar con un sistema eléctrico correcto, extintores, el dictamen estructural del puente, entre otras solicitudes.

Las autoridades de El Fuerte aún se encuentran en los trabajos de reforzamiento del puente original del venadario.