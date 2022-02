El venadario de El Fuerte tendrá que solventar observaciones para abrir: Protección Civil

Los Mochis, Sinaloa.- Para poder abrir, el venadario de El Fuerte tendrá que solventar todas las observaciones que se le realizaron, informó Omar Mendoza Silva.

“Hasta que no desahoguen todas las medidas de seguridad, mientras ellos no presenten el desahogo de todo eso que se observó, no podemos darles ninguna carta de opinión favorable, y pues no pueden operar.”

El delegado de Protección Civil del Gobierno del Estado de Sinaloa en la zona norte, dijo que están en espera de que el propietario del venadario de El Fuerte presente el desahogo de instrumentación del programa interno, el tema de brigadistas, que estén capacitadas las personas que estén ahí trabajando para poder atender una situación de emergencia, así como un sistema eléctrico correcto, extintores, el dictamen estructural del puente, entre otras cosas.