El viacrucis de señalar acoso en la policía de Ahome, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Lo que comenzó como señalamientos de acoso y hostigamiento sexual al interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome, antes Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, se convirtió en un viacrucis para las víctimas de este caso.

Los señalamientos surgieron, primero, al interior de la corporación, según la relatoría de las víctimas, pero el caso fue turnado a la Comisión de Honor y Justicia (CHyJ), donde actualmente se lleva un proceso administrativo para prescribir el tema.

La Red por la Igualdad Sustantiva, capítulo Sinaloa, atrajo el caso a través de la secretaría de este organismo, quien comenzó su intervención como asesora de las víctimas, quienes a su vez son representadas por la agente Dignora Valdez López, que firmó la queja dirigida a sus superiores.

Leer más: Preocupa alza de embarazos en adolescentes en Ahome

Victoria Herrera Montaño, quien acompaña y asesora a Valdez López, destacó que existe un machismo que permea, incluso hasta en la Comisión, pero además, advirtió de una violación al proceso.

Dijo que no se había notificado a la parte afectada conforme se establece el reglamento interno, por lo que se solicitó la reprogramación de la audiencia para que se subsanara ese problema, “sin embargo, al presentarse el presidente de la Comisión, este emitió algunas frases despectivas y denigrantes en contra de la propia víctima y, al hacerle un llamado de atención para que se abstuviera de seguir manifestando cosas que la denigraban, se presentó también el secretario de la Comisión, quien, también emitió algunos juicios de valor respecto del propio proceso administrativo, señalando incluso que parecía que ya estaba resuelto, sin haber existido una sentencia”.

Asesoría legal

En entrevista exclusiva para Debate, la asesora de las víctimas manifestó que los integrantes de la Comisión que lleva el caso anunciaron que solamente podían conocer hechos que habían acontecido con 60 días de anticipación, siendo que la queja inicial se interpuso ante las autoridades correspondientes desde el mes de enero y la primera audiencia fue programada hasta marzo.

Agregó que además se refirió a la víctima diciendo que no la conocían como defensora. “Le dijo que se ostenta como defensora, pero ahí no la conocen de esa manera y ya sus compañeras habían señalado que no las representaba, agrediéndola verbalmente e intimidándola, entonces lo que hicimos fue la llamada al respeto de estos funcionarios, pero además exhibir que son funcionarios que no obedecen a los intereses de las víctimas, sino que tienden a realizar y a proteger a los agresores cuando las víctimas gozan de un principio de veracidad, es decir, a las víctimas en temas de acoso sexual siempre se les tiene que creer”.

En la audiencia, dijo, se criminalizó a las víctimas y se trató de exhibirlas, como si ellas fueran las agresoras en lugar de las víctimas, “entonces detuvimos esa audiencia y solicitamos una reprogramación de la misma e hicimos del conocimiento de la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos lo que había acontecido”.

Asimismo, las representantes de las víctimas advirtieron de fuga de información, toda vez que se difundió un video en el que un regidor del municipio de Ahome señala a la representante de las víctimas (Dignora Valdez) y la exhibe como agresora, incluso, dijo, hace un llamado a los propios agresores a que la denuncien ante el Ministerio Público. “Nos pareció un hecho de violencia institucional generalizada, lo cual también pusimos del conocimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a través de una ampliación de la queja para que se investigara”.

Nueva audiencia

Ayer se llevó a cabo una nueva audiencia en la Comisión de Honor y Justicia de Ahome a la que no acudieron el presidente ni el secretario de la misma.

“Únicamente la presencia de la secretaria de Acuerdos, quien intentó realizarle una serie de cuestionamientos a la víctima tendientes a evidenciar que ella no era una víctima, pero además tratando de que ella estableciera fechas para validar una posible prescripción de los hechos”, agregó Herrera Montaño.

Para seguimiento de este caso, la parte de las víctimas presentaron un escrito donde advierten que el reglamento, dentro de las facultades que reconoce esta Comisión, no está resolver este tipo de casos, dada la ausencia total de temas de género en el reglamento que los rige.

Asimismo, mediante este documento se solicita que la Comisión de Honor y Justicia se abstenga de seguir conociendo el caso y que lo remita de manera inmediata al presidente municipal de Ahome y al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio.

Por su parte, Elizabeth Ávila Carrancio, presidenta de la Red por la Igualdad Sustantiva en Sinaloa, calificó de preocupante que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome haya delegado un asunto de violencia de género a un espacio tan sexista, a sabiendas, dijo, de que se iba a operar todo un engranaje institucional, no como víctimas, sino al parecer como victimarias.

“Es muy preocupante el mensaje que está mandando la corporación que representa Romanillo, tratándose de un tema tan peligroso como es violencia contra las mujeres, pero además, la presidencia municipal firmó un acuerdo sobre acoso y hostigamiento sexual dentro del Ayuntamiento y este asunto en particular tiene que ver con eso, porque ellas, a pesar de estar en una corporación que tiene reglamentaciones, por cierto, atrasadas, arcaicas, que niegan la referencia a los derechos, es decir, muy sexistas, no se atendió adecuadamente”.

Red por la Igualdad Sustantiva pidió que el presidente municipal conozca el caso y lo atienda en lo particular y en lo general. “Yo conozco al presidente municipal y sé que es sensible a estos temas y espero que Vargas Landeros, teniendo en su mano el documento donde estamos pidiendo redireccionar esta situación, pueda atender el caso”.

Leer más: No hay ni ácido fólico en el Centro de Salud Urbano de Los Mochis

Investigación

Reporteros de Debate buscaron al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome, Julio César Romanillo Montoya, para obtener más información, pero no fue localizado en sus oficinas ni a través de su equipo de prensa. También se solicitó entrevista con el presidente municipal, pero se encuentra fuera de la ciudad.