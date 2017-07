El viernes debe presentarse quien denunció a Carlos Bloch

Por: Ramón Verdín Los Mochis, Sinaloa.- Un retraso de 20 días presenta el primer tramo de la obra del pluvial Heriberto Valdez, reconoció Josué Sánchez Ruelas. En ese sentido, el director de Obras Públicas aseguró que mientras la empresa responsable del proyecto, A de C Construcciones, no concluya este primer tramo, no se le permitirá que trabaje en otro punto.