"El voluntariado tiene que poner manos a la obra en cualquier situación"

Los Mochis, Sinaloa.- El voluntariado necesita profesionalismo y dedicación para lograr los objetivos establecidos a favor de una causa, indicó la directora y fundadora de Voluntarios México, Violetta Farías.

Señaló que en México los jóvenes están sumamente interesados en ayudar; sin embargo, hay muchos mitos y creencias que se deben combatir para ejercer un voluntariado correcto.

¿Cómo participan las personas en el voluntariado?

Todos las personas que están en el voluntariado tienen que hacer que todas las cosas que le hacen al mexicano cerrar las ojos sean las mismas que le hacen abrirlos. No podemos hacernos de la vista gorda e ignorar todo lo que está sucediendo, sino que tenemos que enfrentarlas y poner manos a la obra.

¿Qué tan difícil es crecer el voluntariado?

Es fácil, la gente está abierta a hacer algo, la vida como nos está poniendo la situación. El país urge a la gente a escuchar ese llamado de Mé-xico que dice ‘ayúdenme’, todo lo que está pasando necesitamos manos y siempre tratamos de darle a los voluntarios más actividades.

¿Cuáles han sido las barreras para el voluntariado en México?

Que la gente lo reconozca como una colaboración de valor. A los voluntarios se les ve como compasión, pero no se les valora realmente como debe ser. No se cree en el voluntariado, se cree como una horda de gente que viene y hace algo y sólo espera una indicación, y para nosotros no es así. Al vivirlo sabemos todo el potencial que tiene y tratamos de explotarlo en el buen sentido.