Elecciones 2021: Alcaldesa interina de Ahome asegura que fue intimidada en proceso electoral

Los Mochis, Sinaloa.- Los hechos violentos o actos intimidatorios de la pasada jornada electoral en el municipio de Ahome no sólo fue en las casillas ni con los políticos, sino también con funcionarios municipales.

La alcaldesa Socorro Calderón Guillén asegura que un par de personas se dio cita en su domicilio tomando fotografía de la vivienda.

“Nosotros trabajamos para unas elecciones tranquilas, pero inclusive en mi propia casa anduvieron tomando fotografías. Creo que las personas están detenidas porque anduvieron tomando esas fotografías y no nada más en mi casa, en la de enfrente, no se cuál sea la finalidad, asustarnos, alarmarnos, como diciendo que no saliéramos. Es muy lamentable. De dónde salieron, quién sabe”.