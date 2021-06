Elecciones 2021: Aparecen urnas robadas de Cohuibampo y Águila Azteca del municipio de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- De manera sorpresiva, la tarde noche de ayer aparecieron 5 de las urnas que fueron robadas en Cohuibampo y en el Ejido Águila Azteca, del municipio de Ahome, mismas que fueron entregadas en el Consejo Distrital 03.

Al respecto, Martín González Burgos, consejero presidente del Consejo Municipal Electoral señaló que aunque es una situación atípica, era deber del instituto recabarlas para posteriormente determinar lo qué sucederá con ellas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Cuatro eran de Cohuibampo y una del Águila Azteca, nuestra obligación es recibirlas a destiempo, en los plazos no establecidos como se les quiera llamar pero los tenemos que recibir, esos paquetes para nosotros eran paquetes no localizados, las circunstancias externas decían que se habían hurtado, robado, para nosotros eran no localizables porque no entraron a la bodega cuando debieron haber entrado, ayer llegaron, lo hicimos público en el Consejo y los consejeros y responsables de los partidos lo saben”, indicó.

Leer más: Elizabeth Chía recibe acta de mayoría como diputada local electa del Distrito 04 de Ahome y Guasave

Cuestionado sobre las circunstancias en las que fueron encontradas y entregadas en el Consejo Distrital 03, González Burgos aclaró que eso ya no le corresponde a él ni está en sus facultades realizar las investigaciones.

Se trata de las casillas 418, 419, 420 y 421, estás de Cohuibampo y la 315 del Águila Azteca.

“Ya no me corresponde a mí porque la autoridad encargada de investigar esos asuntos tiene que ver con la fiscalía, con el ministerio público y aprovecho para decirte que los consejos distritales ya interpusieron las denuncias penales pertinentes y ellos serán los encargados de darle curso a esta investigación. Lo que si hacen los órganos electorales es levantar un acta circunstanciada sobre cómo llegó el paquete, quién lo entregó, a qué hora llegó”.

Asimismo, insistió en que en el compromiso que establece la ley al menos en el Consejo Municipal Electoral contabilizar todos los votos que lleguen, situación que cuestionan los representantes de los partidos políticos pues al final es “sospechoso” la forma en que aparecieron.

“Todos esos elementos sospechosos los vamos a tomar en consideración para determinar algo en el pleno de qué hacer con esos paquetes que de entrada nuestra obligación es contabilizarlos, nuestra obligación es meterlos al cómputo y el derecho de los partidos es inconformarse y presentar los medios de impugnación que ellos consideren necesario pero no nos vamos a adelantar, vamos a tener una sesión muy larga para determinar qué sucederá”.

El representante del CME aclaro que de manera personal no sabe en qué condiciones ni quienes entregaron estos paquetes solamente ellos recibieron los cinco paquetes por parte de las personas que fueron enviadas por parte del distrital 03.

“Éstos paquetes vienen bien cerrados, vienen impecables pero eso no implica que no sea algo anormal para que el paquete electoral generalmente nosotros los recibimos el mismo día de la jornada o en las primeras horas de la madrugada, eso es lo que estamos acostumbrados a recibir por eso es que este tipo de situaciones se tienen que transparentar porque si no su servidor y el Consejo se convierte en cómplice de cuestiones que a todas luces hay algo irregular, entonces no debemos de ser partícipes”.

Leer más: Marco Osuna y Mingo Vázquez se juntan y dicen que se dan la mano para que impere la democracia

Por último, señaló que aunque dichos paquetes fueron recibidos por el pleno del Consejo aún no se establece si serán contabilizados o no pues esto será sometido a votación entre los consejeros del órgano.

“La contabilización será determinado por los consejeros, no está definido, los representantes del partido intervienen pero quienes votamos nada más somos los consejeros, ellos tienen derecho a voz pero no voto y el punto es que de entrada como órgano administrativo electoral tenemos que darle entrada todos los paquetes y contar todos los votos, eso es la postura que debemos de tomar y la que hemos ejercido en todo momento, pero vamos a discutirlo, lo vamos a abordar porque las condiciones son atípicas a otros procesos electorales”.

Roban urnas en Felipe Ángeles, Goros 2 y Águila Azteca, en Ahome

Síguenos en