Elecciones 2021: El pánico se apoderó del ejido Primero de Mayo, Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Después de que grupos armados amenazaran a los funcionarios de las casillas que se instalaron en el ejido Primero de Mayo, en el municipio de Ahome, el pánico se apoderó de la población.

En esta comunidad el ambiente se tornaba tenso, el miedo predominaba ante la presencia de los comandos armados que rondaban la zona.

Los funcionarios de la casilla 282 se apresuraban a contar los votos después de que el INE diera la autorización del cierre ante este hecho.

Eran alrededor de las 15:00 horas mientras una defensora del voto discutía con un joven que se decía ser presidente de la casilla 284 básica, donde supuestamente se dio la amenaza de manera directa por los grupos armados. El joven quería llevarse al Instituto Nacional Electoral las urnas de dicha casilla que ya estaban en la camioneta.

Se tienen que contar aquí mismo, no se puede salir ninguna casilla, no pueden estar moviendo las casillas de un lugar a otro”, decía Milder Valle.

La defensora del voto y habitante de esta comunidad manifestaba que este es un acto cívico, en el cual los ciudadanos tienen que tener la fortaleza y la valentía para salir a votar.

“No es justo que hoy en día nos estén intimidando, que salga un acto de bandidos a estarnos intimidando. Esta es mi comunidad, este es mi ejido, y me duele mucho que todos los ciudadanos y los que son representantes de un partido, llámese de cualquier color, estén dentro de su casa por no querer salir por la intimidación que tienen de estas personas que están con cuernos de chivo, con armas paseándose como si nada, no es justo”, exclamaba.

Conflicto

El joven insistía en llevarse las urnas con las boletas en una camioneta, donde lo acompañaban también dos mujeres, pero Milder Valle no lo permitía, pues argumentaba que en el traslado al INE podrían desaparecer votos y pedía que se realizara ahí mismo la contabilidad.

De pronto, en un descuido, el joven salió quemando llanta con las urnas y levantando una gran polvareda, mientras la defensora del voto lo siguió en otro vehículo. En el lugar, ya andaban unidades de la Guardia Nacional que también fueron tras el hombre. Lo atoraron al salir a la carretera de este ejido. También llegaron al lugar policías municipales.

Después de un largo rato, esperando a que el muchacho se identificara como presidente de casilla o personal del INE, como dicen algunos ciudadanos del lugar que se hizo llamar, finalmente llegaron consejeros de la Junta Distrital del INE 02 y un representante de Morena, quienes después de dialogar con los jóvenes, identificaron que eran funcionarios de casilla y que habían decidido llevar las urnas al INE para realizar ahí el conteo, ya que en la casilla 284 fue donde se recibió la amenaza y temían por su seguridad y su integridad.

Los consejeros del INE, que fueron comisionados por el Consejo Permanente en sesión para que acudieran a hacerse cargo del caso, tomaron el acuerdo de encintar las urnas para trasladarlas al INE y realizar el conteo de estos votos el próximo miércoles en presencia de los representantes de todos los partidos políticos.