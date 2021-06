Elecciones 2021: Esto no es por Marco Osuna, es por Ahome, dice el candidato a la alcaldía

Los Mochis, Sinaloa.- El exigir que se revise el cien por ciento de las casillas o en su caso que se anule la elección no es por Marco Antonio Osuna Moreno ni su proyecto, es por hacer valer los derechos democráticos de los ahomenses, declaró el candidato a la alcaldía de Ahome por el PRI, PAN y PRD.

El abanderado de la coalición Va por Sinaloa llegó junto con su equipo y simpatizantes hasta las instalaciones del Consejo Municipal Electoral de Ahome a fin de exigir que se haga el recuento de paquetes electorales manera responsable pero sobre todo, transparente, a expensas de los recursos que pudieran interponerse posterior a esta sesión permanente.

“Me siento tranquilo, estamos con ciudadanos quienes quieren ver que se lleve un conteo real, hay 490 casillas por recontar, hay más de 20 casillas robadas, hay más de 60 que se van a cotejar porque están ilegibles y hay muchos testimonios, pueden preguntarles qué pasó en sus casillas, esto no es por los resultados, es por la gente, no nos merecemos un trato de esta naturaleza, si en otros lados no se manifiesta ni quieren lugar es su problema pero en Ahome no lo vamos a permitir”.

Asimismo, Marco Antonio Osuna Moreno sostuvo que el pasado domingo 6 de junio se violentaron todos los derechos al utilizar comandos armados para irrumpir en las casillas y para inflar las urnas en lugares en donde eran mínimas las personas que conforman el padrón.

“Totalmente decepcionado de las autoridades, si no tienen la capacidad de llevar a cabo una situación democrática como son las elecciones pues en manos de quien estamos, algo que es tan simple y tan sencillo como un ejercicio ciudadano, pregunto quien en su sano juicio va a querer ser funcionario de casilla en las próximas elecciones, eso quieren, que no participen la ciudadanía para imponer lo que ellos quieren, no, no es normal esto. Los tres niveles de gobierno quedaron a deber y aquí estamos”, enfatizó.

Osuna Moreno advirtió que se irán hasta las últimas consecuencias pues evidentemente y existen pruebas suficientes, la pasada jornada electoral fue llevada por organizaciones criminales y no puede quedarse impune.

“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Fue una elección violentada aún cuando me den el gane aquí, no se vale, no es eso lo que buscamos, buscamos que las acciones que se vayan a emprender repercutan en la vida social de los aumentos. Que quede un precedente y nos vamos a ir hasta las últimas consecuencias no nada más es venir y hacer un alboroto, vamos a agotar todos los órganos jurisdiccionales que nos permita la ley independientemente como haya sido el resultado, es una elección violentada”, abundó.

Con respecto a que las autoridades electorales han mencionado que únicamente son 15 las casillas que fueron hurtadas por comandos armados, el abanderado del PRI PAN y PRD calificó como una burla esto pues tan sólo algunos representantes de su partido de comunidades les fueron robadas la totalidad de las casillas.

“Hay casillas embarazadas, escuchen a la gente, el recuento es una parte del proceso que tienen que hacer, nos vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque el proceso fue violentada. Por decir algo en Cohuibampo se llevaron cuatro, en El Ejido Mochis cuatro, en el Macapule no votaron, en el Águila Azteca tampoco, en Cohuibampo fuimos pisoteados, se llevaron las cuatro casillas prácticamente no participó”.

Por último, señaló que hay videos y todos los elementos para irnos hasta las últimas consecuencias diciendo que sería irresponsable asegurar que las autoridades del INE están coludidos o están siendo amenazados.

“Sería irresponsable de mi parte decir si están coludidos o no pero si dejaron mucho que desear, si los amenazaron está más grave la cosa, que ni siquiera a las autoridades dejaron entonces hacia dónde vamos”.

