Elecciones 2021: Gildardo Leyva aventaja con mínima diferencia para la alcaldía en El Fuerte

Los Mochis, Sinaloa.- Pasadas las 15:00 horas de ayer concluyó el conteo de votos para la elección de presidente municipal en El Fuerte, donde el cómputo preliminar arroja una diferencia de apenas 254 votos entre Gildardo Leyva Ortega, de Morena, contra José Vicente Pico Orduño, del Partido Verde Ecologista de México, informó Martha Alicia Acuña Castro.

La presidenta del Consejo Distrital 01 de El Fuerte detalló que el tercer lugar en esta votación la obtuvo, en el conteo preliminar, la candidata de la coalición Va Por Sinaloa (PRI-PAN-PRD), Maribel Vega Quintero.

El Consejo de la Junta Distrital 01 realizó ayer un receso a fin de continuar con el conteo de votación para diputados y gobernador, para posteriormente desarrollar una sesión extraordinaria donde deberán acordarse detalles de los paquetes electorales.

Cabe destacar que estos resultados no representan el triunfo de algún candidato hasta que la Junta Distrital entregue el acta de mayoría; sin embargo, dijo, se concluyó sin novedad el conteo de votos y pese al resultado que arroja el Programa de Resultados Preliminares (PREP), ya se tiene un resultado que solo falta que lo apruebe el consejo.

La funcionaria electoral en El Fuerte informó que durante toda la jornada electoral no se registraron incidencias mayores o al menos no se notificó a la Junta Distrital, por lo que el resultado de la votación no debería generar ningún problema.

Mínimas incidencias o al menos no se notificó ninguna incidencia en toda la geografía fortense”, agregó.

El Consejo sesionará el próximo miércoles 9 de junio para, junto con los representantes de cada partido político y candidato, dar a conocer los resultados finales de la elección.