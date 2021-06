Elecciones 2021: Mandan a reconteo 433 paquetes electorales en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Por considerar que existen consistencias, de manera unánime representantes de los partidos políticos y consejeros del Consejo Municipal Electoral de Ahome decidieron mandar a recuento a un total 433 paquetes electorales.

En punto de las 8:00 horas de este miércoles, tal como se había establecido, se rompieron los sellos de la bodega en donde el pasado lunes se aguardaron todos los paquetes electorales, esto para dar inicio con el proceso de revisión.

Al respecto, Martín González Burgos, consejero presidente del CME de Ahome precisó que estos paquetes representan el 64 por ciento de todas las casillas y podría ser como máximo, hasta el próximo sábado cuando se concluya con esta sesión.

“Nada más te digo que van 433 al recuento y 243 a cotejo, un total de 776 paquetes y esto hace que un recuento se va el 64 por ciento de los paquetes electorales de Ahome. Hay distintas causales, el número de votos nulos, la poca diferencia de votos, 100 paquetes en ese sentido, actas ilegibles, inconsistencias en las actas, el funcionario de casilla no llenó las actas de forma adecuada, esa es otra causa también, el punto es que se van a recuento, se cuentan los votos, están los representantes de los partidos y hay toda la disposición. Este número fue por unanimidad, por consenso y deben de aceptar también los resultados que los propios representantes de partidos van a presenciar”.

Gonzalez Burgos fue enfático en señalar que al menos en el proceso de recuento y revisión de todos los paquetes electorales que así se consideren estará garantizada la legalidad y la transparencia; sin embargo, hizo hincapié en que no se responsabiliza sobre los hechos que pudieran registrarse posterior a esta sesión y lo que suceda a las afueras de las instalaciones del Consejo.

“No tenemos nada que ocultar nuestra responsabilidad es dar certeza del proceso, nosotros garantizamos certeza en todo lo que está aquí en el Consejo, en todo absolutamente todo desde mis actos personales, desde los actos del consejo, y desde los actos del personal. De todo lo que está aquí adentro del Consejo yo garantizo la certeza, de lo que no puedo garantizar certeza es del exterior del comportamiento social, del comportamiento de los grupos delictivos, de las amenazas, de la violencia, del vandalismo, de eso si no puedo responder tendrían que responder otros”.

Cuestionado si en lo personal ha sido víctima de alguna amenaza por parte de grupos delictivos, el consejero presidente del CME aseguró que no.

“No, en ese aspecto no tengo nada que comentar, la verdad es que estoy completamente convencido de que no hay nada que se me pueda atribuir a mí, si algún actor político, si algún actor social considera que es algo que se le puede atribuir a un ser humano, es darle mucho valor a quien verdaderamente no lo tiene. Yo tengo un valor como ser humano, como profesionista, como hijo, como padre, pero hasta ahí nada más y mi responsabilidad está aquí es guiar el andar del Consejo Municipal pero además quien considera que yo puedo controlar y balancear esto, de ninguna manera”.

Al respecto de qué algún partido político o candidato pudiera interponer un recurso legal para impugnar o cancelar la elección, Gonzalez Burgos aseguró que está en la mejor disposición de apoyar a la autoridad judicial y penal en todo lo que requiera insistiendo en que al menos en el trabajo que se ha hecho desde que se inició la sesión del Consejo se ha actuado de manera transparente en todo.

Esta sesión inició este miércoles y podría extenderse como máximo hasta el próximo sábado y aunque son de primera instancia 433 paquetes, si así lo consideran podrían surgir más.

