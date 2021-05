Elecciones Sinaloa: Nacho Mier da respaldo a Gerardo Vargas

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de revisar a detalle la estructura de promoción y defensa del voto de Morena en el municipio de Ahome y a su vez, dar respaldo total al candidato a la alcaldía Gerardo Vargas Landeros y toda la planilla de candidatos y candidatas, la tarde de este sábado el diputado Federal Ignacio Mier sostuvo una reunión con la estructura del partido.

Entrevistado previamente al encuentro, el también coordinador de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados reconoció el trabajo de campaña que se ha realizado este tiempo así como la fortaleza que muestra a pocos días de que se lleve a cabo el proceso de elección.

“Vinimos a una reunión de evaluación que está concluyendo, iniciamos el día de ayer (viernes) hicimos una revisión en la estructura de promoción y defensa del voto, estamos ya en los términos para el registro de la estructura electoral pero antes de registrarla queríamos hacer una evaluación de toda ella, nos fue muy bien, está el partido muy bien preparado, mejor que en el 2018, tenemos una estructura más consolidada, más capacitada y motivada”.

Asimismo, reconoció que la alianza que se hizo con el Partido Sinaloense fortaleció el movimiento considerando que lo que hoy muestran las encuestas puede ser superado con mucho.

“Evaluando nada más y motivándola en estos últimos días que estamos prácticamente a 12 días de que termine el proceso de campaña y entremos ya a la pausa para el día de la jornada, dentro de 15 días exactamente”.

Cuestionado sobre el panorama que ve tanto en Ahome como en Sinaloa, el legislador afirmó que sin duda, el 6 de junio la planilla de Morena habrá se resultar ganadora haciendo alusión que para eso se trabajó no sólo en lo que va de la campaña sino desde hace tiempo atrás.

En todo el estado vamos a ganar, aquí en Ahome vamos a ganar”.

Con respecto a las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa con respecto a la invalidez de la alianza Morena-PAS en las posiciones de reelección y en las alcaldías de Culiacán y Mazatlán, comentó que no dimensionan las consecuencias pues no se sabe en qué términos está el fallo, pues aún no se ha recibido la notificación.

Al inicio del evento, Mier conversa con el alcalde con licencia Billy Chapman. Cortesía

“Tiene que correr los términos que establece la ley, notificar al organismo electoral local, a los partidos y en función a eso se va a saber pero no va a afectar realmente nuestra alianza, hoy acabamos de terminar con ellos, no estamos distraídos con eso, estamos distraídos en que podamos consolidar y logremos ganar en el estado la mayoría de los Ayuntamientos y la mayoría en el Congreso”.

Agradecimiento

Por su parte, el candidato a la alcaldía de Ahome por Morena-PAS, Gerardo Vargas Landeros durante su discurso se dijo contento de que el diputado Federal se encuentre en el municipio, pero especialmente, que siente el fervor de la militancia.

“Me alegra mucho que usted sienta está buena vibra de la gente porque esos números llegaron por el trabajo de ellos, el trabajo del Partido Sinaloense y de Morena. Nunca ni el mínimo de roce llegamos a tener entre nosotros, jamás, hicimos un equipo disciplinado y con un solo compromiso que fue arrollar la elección”, dijo.

Asimismo y sin decir nombre, pidió que le extendiera un saludo al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Llévele el saludo a ya sabe quién y dígale que le vamos a dar cuentas de Sinaloa. Dele nuestro agradecimiento, respeto y cariño y que con el doctor Rocha Moya y todos los candidatos vamos a ser lo que necesita Sinaloa”, enfatizó.

Cabe mencionar que en este encuentro estuvo el alcalde con licencia y candidato a la diputación Federal, Manuel Guillermo Chapman Moreno, la candidata a la diputación Federal Ana Elizabeth Ayala, Juana Minerva Vázquez candidata por el Distrito 02, Elizabeth Chia candidata por el Distrito 04, Cecilia Covarrubias por el Distrito 05 y César Guerrero por el Distrito 03.