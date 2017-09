Elegirán mejor los prospectos para terrenos

Los Mochis, Sinaloa.- Los terrenos que la comuna recuperó de diferentes instancias se espera que sean repartidos a instituciones que verdaderamente coadyuven al desarrollo de la sociedad.

De igual forma, se esperará a que el presidente municipal Álvaro Ruelas establezca en una sesión del Cabildo qué instancias serán las favorecidas, opinaron ayer regidores ahomenses.

7 predios recuperó la comuna de Ahome donde no se construyó obra alguna.

NO AL MAL USO

El regidor independiente Luis Felipe Villegas explicó que el proceso inició hace algunas semanas con la intención de regularizar la situación de estos terrenos y que no estén en un mal uso.

“Las instituciones que presenten su proyecto o que estén en la gestión de algún recurso, como Paso Firme, IAP, que se consideren y se renueve el comodato”.

Asimismo, el edil criticó que predios hayan sido otorgados a particulares durante administraciones anteriores.

“En el caso muy específico de la universidad privada que tenía uno de los predios, también fue muy específico, ellos habían pedido el terreno para otra causa. Ahorita el terreno está bardeado. No se vale que se manifieste una cosa y se haga otra. Una universidad particular es un negocio, no se vale que el Ayuntamiento o los ciudadanos cedan su negocio a particulares”.

Igualmente, el regidor priista Juan Francisco López Orduño subrayó que todos los contratos de donación que hace el Ayuntamiento, inclusive el Estado, tienen una cláusula especial, ya que se les da un término perentorio para efectos de que puedan construir, atendiendo al tipo de sociedad al que se donará.

UTILIDAD

Por su parte, Luis Lara Damken, director del Implan, comentó que el giro que se le dé finalmente a los terrenos dependerá del uso de suelo que cada uno de ellos tenga. Sin embargo, la mayoría están habilitados como “equipamiento urbano”, que engloba parques, áreas recreativas y otras mejoras para el entorno.