Embarcación “Karla Melina” dice que descargó toneladas de tiburón, no marlín

Los Mochis, Sinaloa.- La Sociedad Cooperativa de Producción de Bienes y Servicios Guasave Cuatrocientos, SCL de CV, descartó que una de sus embarcaciones, la “Karla Melina”, haya participado en pesca y descarga de marlín el sábado en Topolobampo, en el muelle de abasto de combustible.

En un escrito firmado por el presidente de la SCPBS, José Carlos Sotelo Monge, y la vocal financiero, Lucila Gómez López, explican que lo que se descargó el viernes son piezas de tiburón azul, pescado, al amparo del permiso de pesca 12508083208n asignado al B/M Karla Melina y titular la SCPBS Guasave Cuatrocientos, SCL DE CV.

Incluso especifican que ese día sábado 25, entrada la mañana recibieron una llamada del capitán Jesús López, del puerto de Topolobampo y Marina, pidiendo autorización de inspeccionar el B/M Karla Melina, aduciendo que se le había notificado que el barco estaba descargando marlín, que había una denuncia.

Inmediatamente informaron que el Barco “Karla Melina” arribó el día viernes, como su libro de entrada lo tendrá registrado, y el mismo viernes descargó el tiburón producto de 25 días de pesca, sin registrar ningún marlín en la bitácora de pesca y que cuando capturan incidentalmente son registrados.

También informaron que en cuanto la Armada de México (Marina), solicita una inspección, se le dan todas las facilidades para su revisión correspondiente.

Por otro lado, señaló que al coordinador de Conapesca se le dio la información correspondiente que la descarga del tiburón de la embarcación en la fecha ya señalada, había sido el viernes, y él ratificó que, en su recorrido de vigilancia, vio entrar el barco el viernes, por lo que se le hizo una invitación para que hiciera las revisiones que se requirieran.

Además, indica que no saben quién pudo hacer la denuncia con una foto tomada de arriba por un carro que echó gasolina y que tuvo tanto poder de hacer gastar recursos a la empresa EL DEBATE, a Capitanía, a la Armada de México, a Conapesca y a la asociación, si en la foto se aprecia que la descarga son piezas de tiburón azul, pescado, las que después pudieron establecer que estuvieron bajo el amparo del permiso de pesca 12508083208n asignado al B/M Karla Melina.

En el documento solicitan reconsiderar las declaraciones, ya que desconocer con qué fin se hizo pública una fotografía que se tomó el día viernes 24 de abril de año en curso, y que quien la tomó esperó hasta el día sábado 25 de abril, cuando ya no se estuviera descargando, para hacerla pública. Luego se responden que es “para que no hubiera rastro de lo que provocó la publicación de la fotográfica realizada”.

Sotelo Monge, quien fue entrevistado ese día y se hizo pública su declaración, manifiesta que en la publicación del día 26 de abril del año en curso se asienta su declaración con el carácter de presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Puerto de Topolobampo, pero dice que él no es presidente de dicha federación y que en realidad es presidente de la Unión de Cooperativas Pesqueras. Primero dice que informó a la reportera que no conocía el caso, pero luego dice que no fue entrevistado sobre ese hecho por EL DEBATE.

Solicitan aclarar la información, ya que derivado de la mala fe de la persona que tomó la foto, y de quien a la fecha desconocen su identidad, se involucró a la embarcación referida y, por ende, a la representada en la comisión de un acto ilícito, lo cual no es cierto. Es decir, se dijo que de esa embarcación se descargaba marlín, cuando en realidad fue tiburón azul.

Aquí el documento: