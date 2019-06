Empeora deterioro de infraestructura del andador de El Maviri

Los Mochis, Sinaloa.- El desgaste que tiene la infraestructura del andador turístico de la playa El Maviri empeora cada vez más, y de esta bella obra que servía para caminar y que ornamentaba este balneario prácticamente casi no queda nada.

El riesgo para los visitantes que utilizan este andador es latente; por ello, Protección Civil recomienda tomar todas las precauciones necesarias para evitar algún accidente.

En espera de permiso

“La verdad es que en el andador turístico de El Maviri no se ha hecho ninguna mejora. Sigue todavía el tema de los permisos. Son permisos demasiado lentos, pero está vigente el permiso, el avance para que se pueda hacer alguna modificación porque no se puede ni siquiera retirar. Cualquier movimiento está prohibido hasta que no otorgue esos permisos la Semarnat”, manifestó Omar Mendoza Silva.

El delegado de Protección Civil en la zona norte de Sinaloa comentó que las áreas dañadas del andador se han delimitado y se han puesto los avisos de clausura, pero la misma ciudadanía los quita.

Lo que pasa es que el camino a la playa es el andador y la gente los quita porque usa el andador nada más de trasiego, no para estar arriba del andador.”

Es evidente el daño y el desgaste del andador turístico. Alrededor de 24 millones de pesos costó el proyecto integral de desarrollo turístico sustentable de la isla El Maviri, que incluye andador, tirolesa, baños y parque deportivo. Foto: EL DEBATE

Recomendó a los visitantes no utilizar el andador ni ponerse debajo.

Por otra parte, Felizardo Romo Zúñiga, vicepresidente de los restauranteros de El Maviri, fue claro al mencionar que en tanto alguna asociación u organismo no adopte la tirolesa y el andador, cualquier accidente que ocurra será responsabilidad del Ayuntamiento de Ahome.