Empieza la vacunación contra Covid-19 para mayores de 40 años en zona rural de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- De manera satisfactoria inició el día de ayer la campaña de vacunación contra Covid-19 correspondiente a la tercera dosis en los adultos de 40 a 59 años de edad en la zona rural del municipio de Ahome.

Para esta etapa (que concluye hoy domingo 9 de enero), se programó a solo tres sindicaturas del municipio de Ahome: la Villa de Ahome, la Higuera de Zaragoza y la Villa Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo), en donde atendieron en un horario de 10: 00 a las 17:00 horas.

Esta vacuna de refuerzo es con el biológico AstraZeneca. Hasta el momento no se tiene el reporte de alguna reacción grave en quienes se la aplicaron.

Programación

En el caso de la Villa de Ahome, el módulo de vacunación se habilitó como en otras campañas, en el Auditorio Pájaros Negros; en la sindicatura de Higuera de Zaragoza se habilitó el módulo en la Secundaria General Ignacio Zaragoza, mientras que en la Villa Gustavo Díaz Ordaz, la brigada se instaló en las inmediaciones del Cobaes 06.

Vacuna. Para esta etapa se destinó la AstraZeneca para completar esquemas con la tercera dosis. Foto: Libertad Montoya/ Debate

Los requisitos para esta tercera dosis es el comprobante impreso para la aplicación de la dosis de refuerzo, haber transcurrido seis meses de que recibió su segunda dosis y llevar consigo el comprobante de aplicación de su segunda dosis.

De acuerdo a la Secretaría de Bienestar, para la ciudad de Los Mochis la vacunación de la dosis de refuerzo podría iniciar el próximo miércoles 12 de enero; sin embargo, esta información no ha sido confirmada.

Se pide a la ciudadanía respetar las convocatorias con la finalidad de evitar aglomeraciones, evitando con ello ponerse en riesgo.

Tiempo. Las personas de 40 años que no cumplen con los seis meses desde su segunda dosis no pueden ser vacunados. Foto: Libertad Montoya/ Debate

Sin vacuna

Durante un recorrido por los módulos de vacunación, los servidores de la nación coincidieron en que muchas personas de 40 a 49 años de edad no pudieron recibir su vacuna de refuerzo debido a que no cumplían con la especificación de 6 meses como plazo mínimo desde la segunda dosis.

“Hay poca gente porque muchos de 40 años no pudieron venir, más bien vinieron, pero se les dijo que no podían vacunarse con esta tercera dosis porque no tenían los seis meses que piden como mínimo después de haberse puesto la segunda vacuna. Sabemos que la convocatoria salió que era para los de 40 años en adelante, pero nosotros pensamos en que a lo mejor en otros municipios sí cumplen con ese requisito de los seis meses, por lo menos aquí no, al resto sí”, sostuvo uno de los servidores de la nación adscritos al módulo de la Villa de Ahome.