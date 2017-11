Empiezan los golpes bajos al interior del PRI

El dirigente juvenil del PRI en Ahome, Jesús Gill Oláis, fue exhibido en redes sociales presuntamente en estado inconveniente.

Sin embargo, el militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desmintió las fotografías que, aseguró, están totalmente truqueadas y forman parte de una calumnia en su contra tramada por “personas malintencionadas”.

“No me drogo, nunca he utilizado drogas. Vengo de una familia en la que se me han inculcado valores”, precisó.