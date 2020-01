Empleada de Salud Municipal de Ahome se niega a cubrir daños de accidente

Los Mochis, Sinaloa.- La joven que se identificó como trabajadora de Salud Municipal y que supuestamente arrolló a un motociclista y lo dejó abandonado en un crucero del sector centro de esta ciudad, negó ser la responsable del accidente.

La joven y el motociclista acudieron ayer a Tránsito Municipal para sostener una plática para un posible convenio, pero las partes no llegaron a ningún acuerdo, por lo que el caso terminará en la Vicefiscalía zona norte.

Rafael Leyva, padre del motociclista, indicó que todavía después de que provocó el accidente, la supuesta empleada de Salud Municipal, que se identificó como Yesenia, se niega a cubrir los daños.

“Ella dice que mi hijo es el culpable porque iba a alta velocidad pero esto no es creíble porque si hubiera sido así, con el impacto mi hijo tendría que haber salido volando y no fue así, y si ella dice que no es culpable entonces por qué huyó del lugar y lo abandonó. Es lógico que si yo no tengo la culpa, yo me quedo en el lugar y veo la forma que me cubran los daños”, dijo Rafael Leyva.