Empleados del Ayuntamiento de Ahome llegan tarde en "San Lunes"

Los Mochis, Sinaloa.- Tal como lo ha hecho en otras ocasiones, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, visitó la mañana de este lunes, cerca de las 8:10 horas aproximadamente, algunas dependencias del Palacio Municipal encontrándose el personal incompleto en muchas de ellas.

Fue al término de la reapertura de la oficina de Pasaportes, cuando el mandatario municipal quiso pasar a saludar al personal del Ayuntamiento de Ahome; para sorpresa, faltaban muchos por llegar, incluidos funcionarios de primer nivel.

“Que bárbaros, el recorrido es para saludarlos, ver quien está trabajando y quien no pero es san lunes, son las 8:10 de la mañana y al 70 por ciento d e las oficinas que fui no había nadie estaban nada más las secretarias y los jefes no están, no será la primera vez, pensé en pasar a saludar, no tienen porqué llegar tarde, como lo he dicho, no es horas trabajo, es productividad pero hay que poner el ejemplo”, indicó.

El alcalde Gerardo Vargas Landeros recorrió algunas oficinas de Palacio Municipal. Foto: Debate

En ese sentido, advirtió que esos recorridos seguirán dándose no como medida de vigilancia o intimidación sino para garantizar el buen funcionamiento de las áreas así como la atención a la ciudadanía.

“Los jefes no estaban, les dejé recado que se reportaran a su llegada quería ver el tamaño de su retraso, les dice que se los encargaba, el mejor ejemplo es estar en la oficina. La atención al público si estaba, los titulares no estaban. En la administración pública somos funcionarios y servidores públicos, la amistad por fuera es muy importante y la valoro con el alma pero primero es el compromiso con la ciudadanía”, destacó.