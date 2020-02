Empresa empadronadora ya tramita permiso: Mendívil

Los Mochis, Sinaloa.- Después de que se denunciara públicamente la colocación excesiva de pendones en postes públicos sin previo permiso, la Dirección de Inspección y Normatividad dio a conocer que la empresa empadronadora ya inició el trámite de solicitud del permiso.

Arturo Mendívil, responsable de la dependencia municipal, explicó que de no resolverse esa situación procederá al retiro de la publicidad.

Explicación

“Desarrollo Urbano ya nos giró un oficio avisando que la empresa estaba en trámite de solicitud del permiso para la colocación de esta publicidad. Tengo entendido que se le dijo que para hoy (ayer) tenían que cumplir con todos los requisitos, si no, nosotros procederíamos para el retiro”, abundó.

El funcionario municipal explicó que dentro del permiso se tiene que revisar si los pendones que ya fueron colocados están en lugares permisibles, es decir, cuidarán que no están en lugares prohibidos, afectando a terceros.

“Es lo que vamos a checar, todavía no tenemos nada, necesitamos checar eso y ver si efectivamente están en un lugar permisible y si es lo contrario ya se retiran porque no podemos permitir que estén en lugares que no se puede”, mencionó.

Sin control. Desde el fin de semana, la ciudad de Los Mochis comenzó a llenarse de publicidad de una empresa empadronadora. Foto: EL DEBATE

No conoce al dueño

Asimismo, se le cuestionó si tiene conocimiento de que esta empresa empadronadora que “llenó” la ciudad de publicidad en la vía pública pertenece a un funcionario público; dijo no conocer esa información.

Sin embargo, insistió en que si es así, de todas maneras tiene que cumplir con los requisitos.

“La verdad, yo no tengo conocimiento de quién se trata. He escuchado algún nombre, pero de todas maneras tiene que cumplir con los requisitos; sé que le dieron una prórroga para cumplir con ellos.”

Sin acciones. Desarrollo Urbano e Inspección y Normatividad “se echaron la bolita” en cuanto al retiro de la publicidad. Foto: EL DEBATE

Para entender...

Publicidad sin control

El pasado fin de semana, Los Mochis se llenó de publicidad de una empresa empadronadora; sin embargo, estos pendones fueron colocados en los postes de los principales bulevares y avenidas, un lugar prohibido de acuerdo al Reglamento de la Vía Pública (Reforma según Decreto Municipal No. 86 publicado en el P.O. No. 131 de fecha 28 de octubre del 2016, sin modificación).

Solángel Sedano Fierro, directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, explicó no había ningún permiso para la colocación de la publicidad, pero aclaró que es la Dirección de Inspección y Normatividad la responsable de retirar estos anuncios.