Empresa recolectora de basura OP incumple contrato con el Ayuntamiento de Ahome

Sinaloa.- La empresa recolectora de basura OP incumplió con lo pactado con el Ayuntamiento, debido a que no cuenta con un relleno sanitario propio, no pidió permiso a los ejidatarios para su construcción ni tampoco realizó una consulta además no solicitó el permiso a la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Ahome, señaló el presidente municipal, Gerardo Vargas Landeros.

El tema Vargas Landeros lo abordó en asuntos generales, debido a que argumentó que en los próximos días se complicará más el tema.

Explicó que los habitantes del Ejido Choacahui solicitaron un amparo a la autoridad federal, para detener la construcción de un relleno sanitario de la empresa OP en terrenos del Ejido, debido a que los ejidatarios se lo donaron al Ayuntamiento de Ahome y no para que lo explote un tercero.

"El Juez nos ordena ir a revisar si la empresa está cumpliendo con todo lo que marca la Ley y la verdad es que no, sencillamente porque no hicieron la consulta ni pidieron permiso a los dueños de la tierra que en este caso son los indígenas de Choacahui", subrayó.

Leer más: Muy poca afluencia en el módulo de vacunación de Los Mochis para adolescentes con comorbilidad

Vargas Landeros dijo que ya le respondieron a la autoridad federal por lo que les concederán el amparo definitivo.

"Qué va a pasar, que el contrato que tiene esta empresa con el Ayuntamiento no lo va a poder cumplir porque para el día 17 de noviembre ellos deben de tener su propio relleno sanitario o concesionado por la autoridad, que nosotros no lo tenemos", resaltó.

El presidente municipal dijo que se reunirá con los dueños de la empresa OP así como con los ejidatarios, ya que lo que puede pasar es que no se tenga quien recoja la basura.

"No va a pasar eso porque nosotros lo podemos resolver, ya se nos han acercado otras empresas que están en la mejor disposición de hacerlo, pero yo creo que el diálogo lo tenemos que agotar y revisar que es lo que está pasando ya que esto se está llevando entre amparos y suspensiones provisionales y se va hacer un escándalo, es momento que tengamos que intervenir como autoridad", resaltó.

Asimismo Vargas Landeros señaló que los ejidatarios le dieron las tierras al Ayuntamiento, pero no para explotación de terceros, además entiendo el ayuntamiento no autorizó para hacerlo, es más ni pidió permiso a la Dirección de Ecología, entonces ahí está el problema.

Acuerdos de Cabildo

Aprueba Cabildo propuesta del Alcalde GVL para crear Secretarías de Obras, Seguridad, Mujeres y Bienestar.

También otorgar descuentos en pagos de impuestos municipales por el Buen Fin del 10 de noviembre al 31 de diciembre del 202.

El Cabildo Ahomense en pleno aprobó en sesión ordinaria el dictamen de la comisión de Gobernación, relativo a modificación del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Ahome, y la abrogación del anterior Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Ahome, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado con fecha23 de febrero del 2009.

Leer más: ¡Buena racha! Sector restaurantero de Los Mochis reporta ventas de hasta un 90%

Asimismo se aprobó la solicitud del Director de Ingresos Juan Antonio Garibaldi Hernández, referente al Programa de Apoyos de Descuentos “El Buen Fin 2021”, para otorgar bonificaciones a los contribuyentes ahomenses en el pago de sus impuestos municipales durante los días 10 de noviembre al 31 de diciembre del 2021.