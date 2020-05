Empresarios de Los Mochis consideran que deben reabrir los bancos

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de las medidas de protección que implementaron las instituciones bancarias para evitar aglomeraciones que implicaran un riesgo de contagio por Covid-19, los cuentahabientes continúan poniéndose en una situación de vulnerabilidad por las largas filas que tienen que hacer para entrar.

Este lunes, todos los bancos que permanecen abiertos lucieron llenos, incluso con filas que llegaban a más de una cuadra, y muchas de las personas sin protección, incluso sin guardar la sana distancia.

Otras dependencias donde se realizan pagos, también lucieron con filas. Los derechohabientes manifestaron que es mejor que el servicio sea normal, pero que fluya con más rapidez la atención.

Sin medida. Muchos de los cuentahabientes permanecieron muchas horas haciendo fila en los bancos sin ningún tipo de protección. Foto: EL DEBATE

Opinión

Limitar el acceso a los bancos como medida preventiva ante la contingencia por el Covid-19, únicamente ha generado un descontrol en dichas instituciones, aseguró Jorge López Valencia.

El presidente de Coparmex delegación Los Mochis consideró que es necesario que se reconsidere esta decisión, pues lo que debería ser una acción preventiva, se ha convertido en un espacio de riesgo.

Precaución. Las largas filas no sólo se dieron en bancos sino también en la CFE y en algunas tiendas en donde se vence el plazo para el pago. Foto: EL DEBATE

“Lo que en un momento pareció una muy buena medida, el limitar el acceso a las sucursales a un pequeño número de personas, se ha agravado porque las aglomeraciones ahora son en las afueras del edificio y todavía más con el cierre de algunas sucursales”, mencionó.

En ese sentido, insistió en que es necesario que se analice la situación tomando en cuenta si en realidad el cierre o la delimitación de las sucursales está siendo benéfico.

Es por ello que solicitamos que se abran todas las sucursales bancarias”, indicó.

Otras medidas

En cuanto a la restricción del gobierno municipal al acceso al panteón en los días previos y posteriores a la celebración del día de las madres, López Valencia se pronunció a favor, pues sostuvo que eso evitará que la gente salga de sus casas y se exponga a otras personas.

“Estas medidas las apoyamos al 100 por ciento porque son en beneficio de todos. El confinamiento excesivo no es bueno para la salud emocional de las personas ni tampoco la salud financiera de las empresas pues no pueden sobrevivir sin ingresos, pero es necesario. Es claro que no está en planes del gobierno apoyar a las empresas”, señaló.

