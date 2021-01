Empresarios de Los Mochis responden a medidas preventivas ante Covid-19: Protección Civil

Los Mochis, Sinaloa.- Aunque en muchos de los casos muestran resistencia, la realidad es que los empresarios de Los Mochis están tomando conciencia y mayor responsabilidad en cuanto a acatar las recomendaciones sanitarias para prevenir contagios de Covid-19, reconoció Salvador Lamphar Rodríguez.

El coordinador de Protección Civil de Ahome dijo que desde que se reforzaron los operativos en establecimientos privados y públicos han logrado disminuir un poco la afluencia; sin embargo, dijo que aún falta mucho por hacer.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Hemos visto una pequeña mejoría, no como quisiéramos, pero se han redoblado esfuerzos completamente por este semáforo que no deberíamos estar así. Tenemos que trabajar duro pero importante la responsabilidad y la conciencia de la gente, es necesario que la ciudadanía ponga su granito de arena para que esto salga adelante, no podemos anteponer un interés particular con uno general que es la salud pública”, indicó.

Asimismo, recordó que lo que están vigilando en los establecimientos, ya sean comercios, antros, restaurantes, entre otros, es el cumplimiento de los tapetes sanitizantes, gel antibacterial en la puerta, la toma de temperatura y, sobre todo, el número de personas permitidas dentro de los locales, que es del 40 por ciento como máximo.

Leer más: Personal médico de primera línea del Hospital Fátima se vacuna contra el Covid en Hospital Militar de Mazatlán

La Secretaría de Salud de Sinaloa informó en su último corte que se registraron 111 nuevos casos de Covid-19 en la entidad y 14 nuevos fallecimientos por la enfermedad.