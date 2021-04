Empresarios de Los Mochis se reúnen con Marcos Osuna

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de crear un vínculo que sirva para conocer las propuestas pero sobre todo plantear las necesidades de los diversos sectores que sirven para abonarle al crecimiento y desarrollo del municipio, un grupo de empresarios de Los Mochis sostuvieron una reunión la tarde de ayer viernes con el candidato a la alcaldía de Ahome, Marcos Osuna Moreno.

Roberto Vega Acuña, anfitrión de este encuentro, dio la bienvenida al abanderado de la coalición PRI, PAN y PRD, a quien reconoció su trayectoria pero, sobre todo, el entusiasmo y las ganas que tiene de mejorar las condiciones de Ahome.

“Tenemos aquí al candidato a la alcaldía de Ahome Marcos Osuna, con una vocación política bien establecida. Tiene una carrera política valiosa en el área de seguridad, administrativa y política. Fue presidente del Comité Municipal del PRI en Ahome, diputado local en el Congreso del Estado, tuvo cargos en materia de seguridad en Ahome y algunas otras partes y cargos administrativos a nivel estatal del subsecretario de Gobierno y de subsecretario de Sedesol. Con esto les quiero decir de una forma muy sencilla que tiene la experiencia suficiente para pretender y asumir la presidencia municipal de Ahome y desempañar el cargo con eficiencia”, sostuvo.

Agradecimiento

Por su parte, Marcos Osuna agradeció la atención recibida y se comprometió a trabajar de la mano no solo con el sector empresarial sino de toda la sociedad para lograr que el municipio sea el que todos desean, de calidad.

De igual forma, recordó que cuando le tocó estar en campaña para la diputación local no le fue fácil; sin embargo, dijo que con constancia logró la aceptación de la ciudadanía y así llegar a tener un espacio en el Congreso de Sinaloa.

“No me fue fácil y creo que a nadie de aquí le ha sido fácil llegar a donde están. Tener responsabilidades en el Congreso me permitió pulir mis tablas políticas y me permitió entender el área sobre todo de la parte agropecuaria y de pesca. Mi familia es de Bachomobampo y eso, además de estar en la Comisión de Pesca en el Congreso me permitió entender más de cerca las condiciones de los sectores.”

De igual forma, recordó que su último cargo público como subsecretario de Gobierno en la administración estatal le permitió estar de cerca no solo del tema político, sino de las necesidades que existen.

El haber estado ahí me permitió ganar una gran experiencia. Es una gran responsabilidad ser secretario de Gobierno, pues la información que le generas es la que le sirve para la toma de decisiones.

Dijo estar agradecido con algunos de los presentes pues de alguna manera han sido parte de su paso por la función pública y los cargos que ha tenido.

Les agradezco que me regalen su amistad. Tengo muchas anécdotas, y no me queda duda que vale más tener amigos que dinero. Hay dos cosas que han regido mi vida: hay que tener vergüenza y hay que tener palabra, y así es como he llevado mi vida.

¡Cinco alcaldes!

Osuna Moreno hizo ver a los presentes que por muchos años el municipio venía creciendo, quizá no al ritmo que la ciudadanía quisiera pero venía desarrollándose; sin embargo, hizo hincapié en que durante los últimos dos años ha ido de picada, por eso se comprometió a trabajar al 100 por ciento para dar resultados.

“En cinco años hemos tenido cinco presidentes municipales. Qué solidez podemos tener: estuvo Álvaro e hizo grandes cosas, luego vino Santa Meza y estuvo días, luego vino Manolo Urquijo e hizo lo que pudo, después vino Billy Chapman y no ha hecho nada, y ahorita está Socorro Calderón que tiene días y ya se fue de vacaciones, esa no es la forma de llevar a un municipio.”