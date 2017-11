Empresarios piden a legisladores que eliminen tenencia

La eliminación de la tenencia fue el motivo para que empresarios sinaloenses sostuvieran un encuentro con el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso, Aarón Rivas.

Las cámaras empresariales del norte y centro del país pidieron la derogación total del gravamen, mencionó Eury Valle Ruiz.

“No queremos subsidios, no queremos depreciación, simplemente es un tema de legalidad y de justicia para que se elimine la tenencia”, mencionó el dirigente de la Canacintra en Los Mochis.

"No es justo que se incrementen más y más impuestos a cargo de la sociedad y de los empresarios": Eury Valle Ruiz, presidente Canacintra. Foto: EL DEBATE

VIABLE LA ELIMINACIÓN

La eliminación de la tenencia vehicular es un tema que se está abordando en el Congreso del Estado y que de establecer los acuerdos necesarios pensando en la economía de Sinaloa, esto podría ser una realidad, declaró Irma Tirado Sandoval.

La diputada local priista reconoció que este punto es importante para toda la ciudadanía; sin embargo, resaltó que no se puede determinar el retiro de este impuesto sin saber cómo estarán las finanzas de la entidad para los próximos ejercicios.

«Debemos de ser muy cuidadosos con el tema de la eliminación de la tenencia, pero es algo que se está analizando»: Irma Tirado, diputada PRI. Foto: EL DEBATE

“Si será posible lograr la eliminación de la tendencia en eso se está trabajando. Ahorita se está buscando la alternativa de cómo eliminarla sin la necesidad de descobijar otros temas porque es bastante cantidad, es una cantidad que fortalece también la recaudación estatal que al final del día nos afectaría a nosotros con relación a los recursos federales”, precisó.

En cuanto a la bandera política que algunos diputados han decidido utilizar con respecto a este tema, la legisladora dijo que la ciudadanía no quiere falsas promesas ni tampoco se deja engañar.

“Al final del día la gente ya no necesita mentiras, ya no es una circunstancia de aprovechamiento político”, agregó.

VERGÜENZA

En este sentido, la presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Sinaloense en Ahome, Marisol Morales Valenzuela, informó que los diputados del PAS han sido insistentes en resolver esta demanda social, pues se necesita que la eliminación de la tenencia en Sinaloa sea una realidad.

“Cómo es posible que en Sinaloa se siga cobrando la tenencia. Es una verdadera vergüenza que nuestro gobierno no le dé trámite a esta exigencia ciudadana”, lamentó.

Señaló que esa es la principal razón de que los sinaloenses no crean en sus gobernantes. “Los sinaloenses no creen en los gobiernos, precisamente porque no resuelven problemáticas que causan afectación en la economía y descontento social”, expresó.

«Es una burla para toda la sociedad el cobro de la tenencia vehicular en el estado de Sinaloa»: Marisol Morales: Presidente PAS. Foto: EL DEBATE

Recordó que en octubre de 2016 el PAS presentó una iniciativa para la eliminación total del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, la cual, dijo, se encuentra en la “congeladora” del Congreso del Estado.

En octubre de 2017, a un año de presentada la iniciativa, los diputados del PAS recordaron en tribuna que se debe dictaminar dicha iniciativa, y hoy a noviembre de 2017, el Grupo Parlamentario del PAS exhorta nuevamente a los legisladores resolver la eliminación de pago de tenencia.

«Nos presentamos con el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso y confiamos en ellos»: Carlos Rodríguez, presidente Canirac. Foto: EL DEBATE

