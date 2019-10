Empresarios temen un retroceso en inversiones

Los Mochis, Sinaloa.- El sector empresarial se encuentra preocupado después de los hechos de alto impacto registrados el pasado jueves que dejaron al descubierto la falta de capacidad del gobierno federal para atacar un tema tan delicado como lo es la seguridad, reconoció Eury Valle Ruiz.

El presidente de Canacintra Los Mochis dijo que esta situación podría, incluso, dañar al sector económico con la parálisis de nuevas inversiones, pues, dijo, la percepción de una ciudad, de un estado, ha cambiado después de lo ocurrido.

Incertidumbre

“En el sector empresarial nos encontramos con un sentimiento de enojo, de incertidumbre, porque simplemente se ve una estrategia fallida del gobierno federal, no vemos cómo vamos a salir adelante de un tema tan delicado como lo es el narcotráfico y la falta de estrategias de seguridad.”

Y es que, añadió, la percepción fue que las autoridades de los tres ámbitos de gobierno vieron muy a la ligera lo sucedido.

“Debería haber y hacemos una exigencia al gobierno federal para que resuelva, que nos den la paz, pues de seguir así las cosas podrían ser graves. Este viernes había muchos comercios cerrados, ahí ya nos dan muestra de que las cosas no están bien”.

En ese sentido, Valle Ruiz comentó que evidentemente el gobierno se vio rebasado por la delincuencia organizada.

“Por supuesto que se vio rebasado totalmente, el gobierno federal ha minimizado, ha dejado al estado en vulnerabilidad. Sí se está sobrepasando a lo que son las fuerzas, al gobierno federal y hace muestra de la falta de trabajo y estrategias para resolver el tema de seguridad”, enfatizó.

A la expectativa

Por su parte, Heriberto Félix Díaz reconoció que el operativo fallido que realizaron las fuerzas armadas el pasado jueves en la capital del estado es muestra de que el gobierno federal se encuentra débil y, por lo tanto, debe reconsiderar las estrategias que al día de hoy ha implementado.

El presidente de la Proveedora y Comer-cializadora de Hidrocarburos en el centro y norte del estado lamentó los hechos de alto impacto que no sólo pusieron en riesgo la vida de la ciudadanía, sino que evidenció a un estado que, dijo, ha buscado la forma de crecer y desarrollarse en todos los ámbitos.

“Lamentamos que se den hechos como estos porque es algo que no quisiéramos que pasara en ninguna ciudad, no sólo en Culiacán. El pensar que pudiera suceder en Los Mochis sería especular porque espero que sea una cosa aislada y que no suceda algo parecido en ningún otro lado.”