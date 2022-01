Empresas de Los Mochis reducen su planta laboral hasta en 50 % por Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- El incremento desmedido en los contagios de Covid-19 ya generó un ausentismo en las empresas de hasta en un 50 por ciento, dio a conocer Héctor Ibarra Flores.

El presidente de Canacintra, delegación Los Mochis, reconoció la preocupación que existe en el sector debido al gran número de trabajadores que han resultado con esta enfermedad.

“Hasta ahorita no tenemos datos de que haya bajado la productividad en gran medida, pero si la tuviéramos no se nos haría extraño porque traemos datos de un 40, inclusive hasta un 50 por ciento de planta laboral ausente”.

Señaló que en muchas empresas han decidido activar de nueva cuenta el home office en muchos de sus trabajadores; sin embargo, señaló, esto no es suficiente para mantener la operatividad de los negocios.

“Algunos trabajadores están en home office, otros están ayudando, pero sabemos que la productividad no es la misma, aún así se están buscando estrategias para que la productividad no baje y no haya una afectación, creo que esto lo podríamos evaluar el próximo mes”, enfatizó.

Leer más: 65 sindicalizados del Ayuntamiento de Ahome han dado positivos a Covid-19

En cuanto a las pruebas Covid-19, algunos trabajadores han denunciado que los patrones les exigen hacérselas aun cuando no presentan síntomas, por lo que consideró que debe hacerse sólo a empleados que tienen síntomas y aquellos que hayan tenido contacto con los que ya resultaron positivos.