Empresas de Sinaloa enfrentan aún problemas para estabilizarse: Adecem

Los Mochis, Sinaloa.- Las empresas de Sinaloa aún enfrentan una difícil situación económica: no han podido recuperarse a pesar de haber pasado lo más complicado de la pandemia de Covid-19, aseguró Julio César Silvas Inzunza, presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem).

Comentó que no se trata de ser alarmistas al decir que no se ha dado la recuperación; no obstante, tampoco hay que dar información que ya se ha estabilizado debido a que se ha visto que en muchas empresas hay recorte de personal o cierre de empresas.

“Los empresarios de Sinaloa estamos en una fase de recuperación económica muy complicada debido a que durante la etapa más complicada se frenaron las empresas y a dos años de distancia esa etapa, la estabilización no se ha dado”, subrayó.

Nuevas estrategias

Silva Inzunza dijo que una de las propuestas más acertadas podría ser que el Gobierno trabaje a la par de la necesidad de las empresas para que la recuperación sea más rápida, de lo contrario será a paso lento la estabilidad de las empresas.

“Hay que implementar estrategias para evitar que la mortandad de empresas sea menor. Por ello hay que apoyar a los empresarios, ya que son quienes dan empleos a cientos de trabajadores, sobre todo porque también las empresas hacen el pago de sus impuestos”, subrayó.

El empresario señaló que en el periodo del 2020 y 2021, la muerte de establecimientos fue de 36 mil 408 empresas, entre ellas 16 mil 328 eran empresas formales y 20 mil 80 fueron negocios informales.

“Del total de las empresas, el 40.7 por ciento eran del servicio privado no financieros, el 30.3 por ciento era del sector comercio y el 27.5 por ciento era del sector de manufactura”, puntualizó.

Silva Inzunza dijo que las cifras anteriores corroboran que sí hubo una gran “mortandad” de empresas y con ello la pérdida de oportunidades laborales.

“Dentro de lo malo de esta situación, de acuerdo a cifras del IMSS, las empresas que tenían inscritas, que eran 42 mil, se mantuvieron, se conservó el empleo formal”.