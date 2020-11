Empresas están obligadas a pagar aguinaldos completos a pesar de la pandemia

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de la afectación por la pandemia del covid-19, las empresas están obligadas a pagar el aguinaldo completo a los trabajadores, manifestó Gabriel Olivas Bracamontes.

El delegado administrativo de la Dirección del Trabajo y Previsión Social zona norte de Sinaloa expuso que en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que todos los trabajadores tienen derecho a recibir un aguinaldo que se tiene que pagar antes del 20 de diciembre de cada año.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Dijo que las empresas pueden ya empezar a pagar esta prestación y que los trabajadores tienen que recibir 15 días de salario.

Obligación de empresas

“Es una obligación de las empresas y los patrones pagar esta prestación. Es un derecho irrenunciable que tienen todos los trabajadores siempre y cuando tengan relación laboral con un patrón”.

El funcionario estatal hizo el exhorto a las empresas para que lleven a cabo el pago de esta prestación.

“Es una obligación de ellos. Son los tiempos de diciembre donde todos los trabajadores hacen sus gastos de Navidad, y este recurso que se les otorga es muy bueno para ellos”.

Recalcó que las empresas no pueden poner como excusa la pandemia del covid-19 para no dar aguinaldo o no entregarlo completo.

“No hay excusas ni pretextos porque la ley es muy clara y estarían violando la Ley Federal del Trabajo si les dan menos de lo que le deben de dar a los trabajadores. Lo mínimo que tienen que darles son 15 días de salario, siempre y cuando haya laborado el año completo. Si el trabajador no laboró el año completo, el patrón está obligado a darle la parte proporcional que le toca, dependiendo de los días que haya laborado en el año”.

Añadió que después del 20 de diciembre estarán recibiendo las quejas de los trabajadores que no reciban el aguinaldo.

Sanción

Expuso que las empresas que no cumplan con esta obligación pueden ser sancionadas con 50 y 250 Unidades de Medida Actualizada, lo que equivale desde 4 mil 600 pesos hasta los 230 mil pesos, dependiendo de la capacidad económica de cada empresa.