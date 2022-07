Empresas fraudeadoras no dañaron finanzas de Japama

Los Mochis, Sinaloa.- El timbrado falso que presentó la empresa Luna Soft, S.A. de C.V. ante el SAT utilizando los datos de los empleados de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) no implicó una afectación o un daño a las finanzas de la paramunicipal, aclaró Raúl Pérez Miranda.

El gerente general de la dependencia comentó que esta duplicidad de nómina salió a relucir luego de una auditoría efectuada en los movimientos ante la Secretaría de Hacienda.

“La conclusión que tenemos es que en principio no hay un fraude o una afectación al patrimonio de Japama. No hay forma de que hayan repercutido en las finanzas de la Junta. Hasta ahorita no hemos detectado nosotros que haya también alguna afectación hacia el personal, hacia algún trabajador”, indicó.

Aclaración

Comentó que serán los mismos trabajadores quienes tendrán que estar pendientes de que no se les finque ninguna responsabilidad, aunque dijo que hasta el momento no han encontrado nada sobre eso.

“Es una alerta lo que esto significa para revisar la situación fiscal de cada uno de los trabajadores, si hay alguna repercusión en ese timbrado que desde nuestro punto de vista fue realizado por una empresa que tuvo acceso a la base de datos de Japama”.



El funcionario municipal precisó que esta empresa que presentó una segunda nómina con datos de trabajadores de Japama laboró en la pasada administración, hasta abril del 2021, y que seguramente se quedó con dicha información. Una segunda empresa, Certus Aplicaciones Digitales, S.A. de C.V., tiene su domicilio en Chihuahua, con la cual no se ha podido localizar un vínculo con la paramunicipal.

“Lo que hacemos es reportar al SAT lo que hemos detectado. Es en una página del SAT en donde se registran las denuncias sobre las irregularidades que nosotros pudiéramos detectar, como es el caso. En este momento nosotros trabajamos con una empresa que se encarga del timbrado y es Prodigia, y tiene su domicilio fiscal en Hermosillo, Sonora.”