Empresas que no paguen el día 16 triple serán sancionadas

Los Mochis, Sinaloa.- El 16 de septiembre se establece por ley como inhábil, por lo tanto las empresas que tuvieron a sus empleados laborando este día, deben pagarles el triple, o sea, 200 por ciento más de su sueldo, manifestó Gabriel Olivas Bracamontes.

El delegado de la Dirección del Trabajo y Previsión Social zona norte hizo un llamado a todos los empleados que trabajaron este día festivo, si por alguna razón el patrón no cumplió con esta obligación, para que se acerque a esta dependencia a interponer la respectiva queja para poder actuar en contra de estas empresas.

Sanciones

“Las empresas pueden ser acreedores a una sanción, ya que derivado de una queja, la Dirección del Trabajo y Previsión Social hace una investigación a la empresa que incumpla con el pago a los trabajadores como lo marca la ley. La DTyPS actúa en base a un oficio de inspección para detectar anomalías y poder sancionar a las empresas”, dijo.

El funcionario estatal informó que la sanción para las empresas que no paguen como es debido el 16 de Septiembre a sus empleados que hayan laborado este día, oscila entre los 250 hasta los 2 mil 500 salarios mínimos.

“Es decir desde los 20 mil pesos hasta casi los 250 mil pesos, dependiendo la capacidad económica de cada empresa. Que los patrones cumplan con el pago que ya saben que es triple porque el día lunes 16 de septiembre no se labora, no es laborable; que cumplan con su respectivo pago si no van a ser acreedores de una multa de parte de la dirección”.