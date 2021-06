Elecciones 2021: "En Ahome, Sinaloa fue una jornada electoral manchada", opinan analistas

Los Mochis, Sinaloa.- “Hay una tristeza cívica electoral. Hay una tristeza en quienes vimos que nuestro voto no contó. Ver cómo fuimos, cumplimos, votamos y se llevaron nuestro voto”, con esta frase califica la analista política Alba Cecilia Verdugo Cásarez la jornada electoral celebrada el pasado 6 de junio en Ahome, Sinaloa.

Lamentó la situación que se vivió en todo el municipio de Ahome y la forma en que las autoridades minimizaron todo.

Verdugo Cásarez explicó que los marcos legales, en sus frialdades de contenidos, tienen un marco jurídico que le llaman incidencias y quienes orquestaron estas situaciones son parte del proceso en razón de que si se hace un análisis de las incidencias no pusieron en peligro la jornada electoral como la ley lo podría interpretar, puesto que yéndose todo esto a marcos jurídicos, el porcentaje de casillas violentadas en comparación a la totalidad darán como resultado incidencias mínimas y las formas de actuar difícilmente pudieron documentarse.

“Las incidencias no se dice cuáles pueden ser, pero este tipo de acciones podrían ser tomadas como incidencias y esta es una frialdad de la ley porque no se puede creer que la sociedad va a dar válido una incidencia donde hubo amenazas silenciosas, pero que era visible que portaban armas, según los relatos de los ciudadanos y los mismos funcionarios de casilla.”

La abogada destacó que los resultados de la jornada electoral del 6 de junio se tornan peligrosos.

Dijo que se estaba viviendo una jornada cívica con afluencia, una fiesta cívica comunitaria, donde la gente se saludaba, pero se ve empañado por la violencia.

“Hay que hacer un reconocimiento a quienes estuvieron presentes, sobre todo al personal del INE, representantes de partidos y funcionarios de casilla que actuaron como debieron actuar y dieron paso atrás para salvaguardar su integridad y sus vidas, pudo haber enfrentamientos y por su actuar no pasó a mayores.”

Asimismo, Verdugo Cásarez mencionó la importancia de reconocer la labor de los funcionarios de las otras casillas que supieron lo que estaba pasando y aun así se quedaron a terminar la jornada.

Hay responsabilidad cívica para terminar todo el trabajo”.

Señaló que los marcos legales dan la oportunidad a quienes van en desventaja de seguir los procesos.

En estos momentos, dijo, no se ha cerrado la etapa final que es una constancia de mayoría, “no sé en qué porcentaje decidan generar ese documento, puesto que al hacerlo estarán las otras partes actoras que pudieran irse a otras instancias, pero se debe agotar la primera, que son reuniones de los comités a lo que decidan los representantes del órgano rector con todos los elementos que tengan en mano. Si el comité distrital y municipal y la ley da margen a que las incidencias no alteraron el proceso, ellos deberán seguir con el trabajo y la parte afectada ir a instancias superiores para la credibilidad del Estado de Derecho. Me recorre un sentimiento de temor, miedo al recordar lo que se vivió”.

La catedrática dijo que, dada la situación, lo que se pone en riesgo son los procesos locales, como las autoridades municipales en asambleas democráticas en ejidos y sindicaturas, así como las elecciones en los próximos 3 años.

“No debe haber actitudes triunfalistas porque aquí no ganó nadie. Aquí lo que sucedió quita todos los triunfalismos. No hemos sabido que ninguno de los actores hiciera fiesta. Vemos madurez a la espera de los resultados finales y es un indicador de respeto para todas las partes.”

Tremenda jornada

En el mismo sentido, el columnista político Tomás Chávez Salomón calificó como tremenda la jornada electoral, puesto que por un lado a los ahomenses les tocó vivir una etapa de violencia con robo y asalto de casillas, robo de urnas e intimidaciones que hace mucho tiempo se había desterrado; y por otro lado, dijo, impactante porque los partidos de oposición se quedaron completamente en ceros.

“Parece que ya pasó la calentura electoral, la gente sabe que no vive de los políticos ni del gobierno. La gente es pacífica, no vive de la política, entonces pasó la elección y ya se respira tranquilidad, pero queda la preocupación, como aquella ocasión del jueves negro en Culiacán, en que salieron los sicarios a disparar; entonces ahora salieron asaltantes de casillas y queda esa preocupación porque esa gente está por ahí agazapada y cuando menos esperamos saltan.”

Chávez Salomón dijo que a nivel estado se vivió una jornada de civilidad porque la gente salió a votar y sorprendente por la arrolladora forma en que ganó Morena, y en Ahome, dijo, una jornada lamentable por los hechos de violencia.

Narcoelección

En análisis de la jornada electoral del pasado 6 de junio, Oswaldo Villaseñor la calificó como inédita, incluso, dijo, una narcoelección.

El columnista y analista político opinó que el día de la elección la delincuencia organizada participó activamente para favorecer a algunos candidatos y partidos y eso solamente se puede dar en un ambiente de complicidad con las propias autoridades.

“Imposible ver cómo la autoridad pudo no participar para contrarrestar lo que estaba sucediendo ese día. Vimos a un gobernador que fue muy respetuoso, no se vieron las acciones del estado durante la contienda, tampoco se vio la participación de exgobernadores y actores políticos importantes”.

Asimismo, resaltó que la campaña para gobernador la ganó Mario Zamora Gastélum porque fue sumando a lo largo del tiempo, que tuvo crecimiento, que jaló incluso a morenistas a su favor, hizo una campaña alegre, pero que ganar la campaña no lleva implícito ganar la elección.

“Para ganar la elección se ocupan dos factores: el primero es la intervención del gobierno y en el caso de Morena se vio siempre una intervención fuerte y decidida de apoyar a sus candidatos, y lo vimos reflejado en las actividades, principalmente, de los servidores de la nación. Hay videos y documentos de cómo utilizaron los programas sociales, además del gobierno federal en su Mañanera ejercía y emprendía acciones para beneficiar a su partido y perjudicar a candidatos de partidos contrarios al del presidente. Vimos cómo, incluso, se politizó la justicia y se judicializó la política y cómo se usó, donde a través de la fiscalía se tomaban acciones contra otros partidos que no son de Morena”.

Ejemplar actuar del INE

Por su parte, Andrés López Muñoz dijo que el actuar del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal del Estado de Sinaloa fue ejemplar y se cumplieron las expectativas, como siempre se han cumplido, aunque el presidente de la República y sus seguidores quieran señalar lo contrario.

“Los acusa de responsables de corruptela y a mí me parece que no, el presidente de la República está mal. Precisamente el hecho de que el INE y los organismos locales en cada uno de los estados sean los responsables de conducir los procesos electorales locales y el federal es una garantía de democracia en este caso”.

El analista político y experto en materia electoral dijo tajantemente que la democracia no empieza con Morena ni con la llegada del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sino que la democracia, aunque con muchas deficiencias, inicia con el Instituto Federal Electoral (IFE) con muchos problemas, con mucha desconfianza, sobre todo por parte de la izquierda. “Los órganos son un garante de la democracia en este país y es un garante de elecciones limpias y sobre todo de alternancia”.

Resaltó que como en todo se presentan situaciones, a veces difíciles que pueden ser desde algo mínimo como errores humanos porque está en manos de la ciudadanía y no son trascendentes, “pero hay algo que está fuera del control de los órganos electorales federal y local y es precisamente lo que se vivió no solamente en Sinaloa, sino en muchas partes del país: la violencia”.

Dijo que se tiene que decir lo que pasó en la jornada electoral; sin embargo, no es algo que ponga en riesgo el proceso electoral o que pueda invalidarse alguna elección de las que se llevaron a cabo en esta jornada.

“En el municipio de Ahome hay que decir que se cometieron delitos electorales a los que se les debe dar un seguimiento, sea por la autoridad local o federal o por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Debieron levantarse actas de los hechos correspondientes y las denuncias correspondientes, de tal manera que eso tendrá un seguimiento por la comisión de un delito. Los partidos políticos tienen derecho de acotar los recursos que su derecho corresponda, pero esas casillas, que fueron las menos y no las más, muy posiblemente se anulen. La ley es muy clara al respecto y se especifica de manera muy puntual cuáles son las causales de nulidad de una casilla y en este contexto es donde van a terminar por anular la elección en esa casilla. Desconozco cuántas hayan sido, pero las que hayan sido por estas irregularidades de extracción de las urnas, de que llegaron y amedrentaron a los funcionarios de casilla. Esto va a impactar en el resultado general que se tenga de la elección municipal o en cualquiera de los cuatro distritos en el municipio de Ahome, pero no es determinante.”

Dijo que para dar seguimiento los hechos tienen que documentarse.

“No pueden ser de dichos, necesitan documentación de diferente naturaleza que den sustento a quienes vayan a resolver esta situación de nulidad y sólo así pudiera anularse la elección, de otra manera no”.

Dijo que los candidatos que decidan pasar al marco legal para defender lo que consideran violación, están en todo su derecho de hacerlo, pero ya hay un resultado preliminar.

“No tengo ninguna duda de que Morena arrasó en el estado de Sinaloa y tiene el control de todo. Todo se pintó de guinda. Los sinaloenses salieron a votar y decidieron que Morena y en algunas candidaturas con el PAS ganara, y eso no solamente hay que decirlo, sino reconocerlo.”

Opinión de analistas

“Ahome fue el centro de operación de una narcoelección para Sinaloa”:

“El municipio de Ahome fue el centro de operación de una estrategia electoral delincuencial, una especie de terrorismo electoral como lo calificó el dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada. Fue evidente la participación de grupos delincuenciales, vimos cómo incluso se llevaban las urnas, cómo amenazaban o se llevaban votos, pero todo eso no fue exclusivo de Ahome, se vio en todo el estado, lo vimos también en Culiacán, donde incluso hubo levantados. Vimos cómo la delincuencia organizada actuó para favorecer a un partido político y candidatos. No se vio la participación del estado en esta jornada de elecciones. Esta elección marca un antes y un después en la forma de hacer política en Sinaloa. Fue una elección inédita, podríamos hablar de una narcoelección.”

Oswaldo Villaseñor, columnista y analista político. Foto: Debate

“Los partidos están en su derecho de dar un seguimiento”: Andrés López Muñoz

“Si los representantes de los partidos van a iniciar un procedimiento jurisdiccional están en su derecho, pero no solamente es presentar una denuncia jurídica porque hubo violencia o incidencias, sino que entran a un proceso jurídico y deben tener los elementos, los argumentos y las pruebas, porque pueden tener elementos pero no es suficiente. El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa y el Tribunal Electoral Federal son los que valoran las pruebas y si en las pruebas encuentran evidencia de que efectivamente se puede anular la elección, entonces no hay duda de que la anularían. Ellos no se dejan guiar por los dichos ni la pasión política, ahí es una discusión jurídica y el análisis jurídico de esto debe estar sustentado en pruebas, porque si no tienen pruebas no van a proceder las autoridades para anular una elección en el caso de Ahome.”

Andrés López Muñoz, analista político. Foto: Debate

“En esta elección se rebasó el Estado de Derecho”: Alba Cecilia Verdugo Cásarez

“Una jornada electoral muy triste y muy lamentable, porque pasa a la historia cómo está rebasado el Estado de Derecho. Esta situación es una máxima de indicadores que nos dice que es una realidad que se está viviendo. En este momento hay quien se proclama ganador y hay quien seguirá un proceso de investigación y defensa de acuerdo a lo que establecen las leyes, pero tenemos que hablar, todas las voces de que el Estado de Derecho está siendo rebasado; esto no debió haber pasado porque empaña los resultados y la jornada. Quienes estén resultando ganadores por números tendrán que tener humildad para entender la incredulidad de la sociedad hacia los resultados y mucha humildad para tomar decisiones por la paz y la tranquilidad social y económica de una sociedad, y estamos hablando no solo de Ahome, sino de todo Sinaloa y todo México.”

Alba Cecilia Verdugo Cásarez, analista política. Foto: Debate

“Si el Tribunal decidiera anular la elección, sería bueno que se repitiera entre 3”: Tomás Chávez

“Los perdedores, o que llevan desventaja, van a tratar de impugnar, de aprovechar la oportunidad y tratar de que se anule la elección, pero habría que comprobar de qué parte viene la violencia, el que ganó y los que votaron por él que ganó se sentirían defraudados, a menos que se investigara a fondo y se demostrara que de ahí viene todo lo que pasó, que no fueron grupos externos los que salieron a sembrar el caos en la población. Si el Tribunal decidiera anular la elección, tendría que repetirse y sería bueno que se repitiera con los mismos protagonistas, que los 3 principales volvieran a competir y ahí mismo se viera quién es el ganador, aunque ya dijo la presidenta del IEES, Karla Peraza, que no está en riesgo la elección en Ahome, y esperamos que sea cierto.”

Tomás Chávez Salomón, columnista político. Foto: Debate

Más opiniones

-“Un hecho insólito. Robos de urnas, toda la mala fe del mundo. Una vergüenza. Lamentable, de verdad lo sucedido el pasado 6 de junio en la jornada electoral. No nos merecemos este narcoestado que nos quieren imponer”: Rafael Nieto Tostado, consejero de Canaco.

-“Es lamentable que en un día que debe ser de fiesta cívica se dieran actos violentos en afán del poder, como sucedió el pasado 6 de junio durante la jornada electoral en Ahome y en Sinaloa”:cHéctor Hallal, presidente de ACOM.

-“Por un lado una gran participación ciudadana y un excelente trabajo de los funcionarios de casillas. La parte oscura es que hubo mucha coacción del voto en las comunidades, así como intimidación para que los electores no votaran, el robo de urnas y una pobre respuesta de las autoridades”: Jorge López Valencia, empresario.

-“Las elecciones estuvieron marcadas por hechos violentos: robo de urnas, amenazas de grupos armados, amenazas a líderes sociales a quienes les impidieron salir a votar, urnas extraviadas que después aparecieron en el INE. Las autoridades deben analizar si son legales o no”: Hernán García, constructor.