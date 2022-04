En Ahome la educación será prioridad: toman protesta miembros del CMPSEA

Los Mochis, Sinaloa.- Presidida por el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, se llevó a cabo la toma de protesta para la integración del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación en Ahome (CMPSEA), para el periodo 2022 – 2024.

El consejo tiene como objetivo coadyuvar con la educación en el municipio y promover todos los ambientes de aprendizaje idóneos que permitan a los estudiantes encontrar un espacio en el sistema no solo de desarrollo académico, sino también de desarrollo cultural y social.

El Consejo Municipal de Participación Social en la Educación en Ahome está conformado por:

Representantes del Municipio, Genaro García Castro, Secretario del Ayuntamiento y Alma Marien Fierro Arroyo, Directora de Educación.

Secretaria Técnica del Consejo, Regidora Marysol Morales Valenzuela, Presidenta de la Comisión de Educación.

Consejero Presidente del CMPSEA, Cristian Iván Gámez Gámez.

Representantes de maestros, Alejandro Brito Acuña, Jefe del Departamento de Servicios Regionales de la SEPyC en Ahome, Claudia Selene Sánchez Leyva, Coordinadora General del Centro de Maestros, y Milton Ayala Vega, Secretario Académico de la UAS URN.

Representante de Padres de Familia, Cynthia Lorena Padilla Jacobo.

Representantes de Organizaciones Sindicales, Germán Alonso Chávez Gallardo, Representante Sección 53 y Luis Alberto Rendón Lizárraga, Representante Sección 27.

Representantes de Organizaciones Sociales, Héctor Ibarra Flores, Presidente CANACINTRA Delegación Los Mochis, Claudia Esther Salazar Castro, Coordinadora de CADI CAIC del Sistema DIF Ahome y José Raúl Ramos Estrada, Presidente del Patronato Pro – Educación de Ahome, A.C.

Representantes Interinstitucionales del H. Ayuntamiento de Ahome, Claudia Canto Hernández, Secretaria de Bienestar, Magdalena Rocha Peña, Secretaria de las Mujeres, Julio César Romanillo, Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Gladis Aidé Gastélum Barreras, Directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura, Rodolfo Ramos Monreal, Director del Instituto Municipal de la Juventud, y Lidia Karely Moreno Zavala, Directora del Instituto para la Prevención de las Adicciones del Municipio de Ahome.

El Presidente Municipal, invitó a los miembros del consejo a ser lo más honestos posibles y al mismo tiempo tener la responsabilidad y la objetividad de aportar en este importante y sustantivo tema para Ahome.

“Los invité a que no sean un simple comité más, que no sea un protocolo, si no como lo dijo Cristian el Presidente de este consejo que sea algo que valla a dejar una huella, que sea algo diferente, que sea algo distinto”.

Al mismo tiempo Gerardo Vargas, reconoció que si bien la educación no es competencia directa del Gobierno Municipal todo lo que pase en Ahome, es competencia del alcalde, y buscará realizar la gestión pertinente para atender toda solicitud que se le presente.

Por su parte la Directora de Educación, dijo que dicha integración contempla todos los niveles educativos desde el preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad y posgrados.

“Todos los niveles están siendo atendidos con este consejo tanto la educación pública como privada”.

Cristian Iván Gámez, Presidente del CMPSEA, dijo que buscará en coordinación con sus compañeros asesorar, orientar y sumar esfuerzos para mejorar la educación en el Municipio de Ahome.

“Es para mí un honor presidir este consejo, realmente voy a ocupar del esfuerzo de todos de ellos, porque es grande el reto son 502 escuela de educación básica y cada escuela tiene su particularidad”.