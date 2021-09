En Ahome, "no es conveniente beber el agua de la llave": Japama

Los Mochis, Sinaloa.- Efectivamente el agua que se suministra de las plantas potabilizadoras del municipio de Ahome presenta cierto grado de turbiedad; sin embargo, cumple con las normas de calidad establecidas, afirmó Hernán Medina Soto.

El gerente general de la Japama sostuvo que aun cuando el agua está tratada, al final del día es responsabilidad de la ciudadanía si decide consumirla o no. “Para consumo humano yo creo que no es conveniente beberla, consumo humano doméstico como bañarse, lavar, sí se puede”, señaló.

Explicación

“El tema del color que se ha detectado está dentro de la norma, no afecta en la calidad del agua pero sí es recomendable y hacerle un llamado a la ciudadanía que tengan decisión propia sobre si la ingieren o no. La norma mexicana está amplia y permite ciertas condiciones para que el agua sea enviada a la red, pero sí hago el llamado a los ciudadanos de que tomen la decisión. Para consumo humano yo creo que no es conveniente beberla, consumo humano doméstico como bañarse, lavar, sí se puede”, señaló.

El funcionario municipal explicó que esta turbiedad sigue debiéndose a los bajos niveles de los canales que abastecen las plantas, es decir, es poca el agua que es arrastrada por las obras hidráulicas y por lo tanto corre con mucha tierra lo que dificulta el tratado de la misma aunque aclaró que el proceso que se lleva a cabo está correcto.

A consideración

“Estamos en sequía, no hemos salido, no porque tengamos lluvias se solucionó el problema, Conagua está cortando la mayor cantidad posible de agua porque los ciclos están muy continuados, el agua que estamos recibiendo en nuestras plantas presenta mucha turbiedad. Lo que estamos haciendo es limitando los procesos. Si producíamos 50 litros por segundo, ahorita me estoy yendo a 25 litros por segundo, por eso también hay mucha queja de baja presión. Tengo que retardar el proceso de producción para que sea lo más estable posible”, aclaró.

En ese sentido, afirmó que Coepriss realiza de manera constante los análisis sobre la calidad del agua y no existe ninguna inconsistencia.

Por último, reiteró que el consumo humano del agua que sale en estos momentos de las llaves es a consideración propia de los ciudadanos.

“Es decisión de ellos (ciudadanos) yo no puedo estar por encima de cualquier decisión de un usuario pero el agua la pueden seguir utilizando para uso doméstico, comercial e industrial, es totalmente potable, pero ya es decisión de cada usuario”, puntualizó.