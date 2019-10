En Ahome no se presentaron hechos de alto impacto: Juan Fierro

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de las movilizaciones que se dieron en las entradas del municipio de Ahome la noche del jueves específicamente en Juan José Ríos y en los cerros de Barobampo, así como los supuestos despojos de unidades en el punto conocido como Lienzo Charro, la realidad es que no se tuvo registro de hechos de alto impacto que pusiera en riesgo la integridad de la ciudadanía, declaró Juan Francisco Fierro Gaxiola.

El secretario del Ayuntamiento sostuvo que en todo momento se tuvo garantizada la seguridad de la ciudadanía aún cuando no hubo necesidad de implementar un operativo mayor al que dijo, ya se tiene.

“En el lado sur en la carretera internacional, hubo un reporte de que estaba bloqueada la carretera con llantas quemándose, acudió la policía municipal y efectivamente estaban las llantas pero no había gente armada, procedieron a quitarse y el tráfico siguió fluyendo. En el lado norte nos reportaron que un tráiler tenía bloqueada la carretera acudió la policía municipal ahí estaba el chofer quien dijo que por una maniobra malhecha se la dio el camión y también se le auxilió para que el tráfico siguiera circulando. No hubo gente armada”, señaló.

El funcionario municipal comentó que desde ese mismo jueves implementaron estrategias las cuales al día de hoy continúan a fin de mantener el estado de tranquilidad que asegura, no se ha perdido.

“Para la población el mensaje sigue igual como se lo anunciamos el día de ayer, el municipio está garantizado, pueden realizar sus actividades con normalidad ya será trabajo de nosotros estar alertas y en cualquier situación que veamos que pudiera estar en riesgo la población puntualmente lo haremos saber por los medios oficiales”.

Cuestionado si pudieran replegarse las fuerzas policiacas en este municipio tal como ha sucedido en la capital del estado expresó que las corporaciones están operando con normalidad anteponiendo la seguridad preventiva.

“Ahorita como les digo el municipio no está en alerta, está seguro, está tranquilo ahorita no hay repliego de más elementos. No podría darte una opinión de una instrucción que no fue girada por mi persona, de funciones que no son facultades del municipio no puedo opinar al respecto”.

Asimismo aseguró que las condiciones de seguridad del municipio son buenas, tan es así que no prevé que pudieran entrar grupos armados.

Sobre su participación en la emboscada a militares en el municipio de El Fuerte, Fierro Gaxiola confirmó que elementos municipales acudieron al lugar en apoyo controlando de manera casi inmediata la situación.

“Ya no había enfrentamiento cuando llegamos al lugar, se logró controlar la situación tengo entendido que por parte de militares aseguraron algunos vehículos nosotros sólo fuimos en apoyo”.