En Ahome piden a padres de familia no llevar a sus hijos a carnavales y fiestas de centros ceremoniales

Los Mochis, Sinaloa.- Ante el temor de que las fiestas de los carnavales y de Semana Santa pudieran desencadenar un nuevo repunte de casos positivos de Covid-19, la Secretaría de Educación, a través de Servicios Regionales de Ahome, lanzó la invitación a los padres de familia a no llevar a los niños a estas fiestas.

Alejandro Brito Acuña, encargado de la dependencia, reconoció que existe la preocupación por estos acontecimientos, pues de haber una nueva ola, de nueva cuenta las clases presenciales pudieran verse afectadas.

“La invitación a los padres de familia es a que no bajen la guardia, que se resguarden con sus hijos lo más posible porque la pandemia no ha terminado y creemos que todavía puede haber contagios, eso podría ser en un determinado momento si no se cuidan y hay bastante asistencia a este tipo de eventos por los alumnos; pueden afectar las clases presenciales, que esperemos que no suceda”, señaló.

Por último, precisó que actualmente se trabaja al 75 por ciento de la capacidad de los alumnos en los salones.