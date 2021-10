En Ahome prevalece poca cultura en la protección animal: Couret

Los Mochis, Sinaloa.- En Ahome prevalece una pobre cultura en la protección de los animales, hay muchas quejas en contra de los propietarios de las propias mascotas ante la autoridad municipal; existe una legislación; sin embargo, es incipiente, aseguró Graciela Couret Beltrán.

En el marco del Día Mundial de las Mascotas acordado a conmemorarse cada 4 de octubre, la directora de la Asociación Protectora de Mascotas y Adopciones de Los Mochis, lamentó que las personas que tienen mascotas como perros y gatos no los tienen con los cuidados adecuados; todos los días recibe entre 3 y 5 quejas por maltrato animal.

“El maltrato no solamente es golpearlos o matarlos, sino no darles el cuidado adecuado como no darles de comer, no darles agua, tenerlos amarrados o mantenerlos en la calle”, aseguró.

Couret Beltrán aseguró que en esta ciudad existe una sobrepoblación de perros y gatos; por cada 10 perros hay 30 gatos, que son maltratados ya que no se les brinda las atenciones que se necesitan y en consecuencia se da el maltrato ya que no hay cultura del cuidado de los animales.

Leer más: El Buen Fin 2021 es buen momento para la reactivación económica de las empresas: Canaco Los Mochis

“Las autoridades municipales no castigan en maltrato animal, hay leyes o normas, las cuales no se aplican a quienes maltratan a los animales”, subrayó.