En Ahome se prendieron los focos rojos en Seguridad

Los Mochis, Sinaloa.- El hecho de alto impacto registrado la noche del viernes que terminó en tres personas ejecutadas y la denuncia masiva ciudadana de la presencia de personas armadas en la ciudad, es muestra de que no se llevan a cabo verdaderas estrategias de seguridad, consideró Ariel Aguilar Algándar.

En ese sentido, el dirigente del Comité Municipal del PAN en Ahome comentó que, aunado a la baja participación policial, se suman la nula participación del alcalde Manuel Guillermo Chapman en las reuniones de seguridad que han tenido todas las corporaciones policiales.

Sin resultados

“Evidentemente el municipio está siendo incapaz de resolver el tema de seguridad. Lo primero que tiene que hacer el presidente municipal es replantearse las estrategias, si las tuviere, en cuanto al tema de seguridad pública, y si no, entonces un fuerte llamado para que acuda a las reuniones de Seguridad Pública que se implementan en este municipio, que creo que por ahí viene el problema. Billy Chapman no acude a reuniones de Seguridad, entonces no hay una coordinación entre las Fuerzas Federales, Estatales y Municipales”.

En ese sentido, dijo que si no hay una estrategia de coordinación ni una focalización en los puntos en donde se están cometiendo los delitos, no habrá resultado la estrategia que traiga la Guardia Nacional. “El llamado es fuerte al presidente municipal para que se siente en la mesa distrital de Seguridad Pública. No quiero decir que había una seguridad simulada, pues no puede haber simulación mientras esté afectando el patrimonio y el entorno de las familias ahomense, había intranquilidad en Ahome”.

Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam) se refirió a la Guardia Nacional como una estrategia vaga y sin fuerza para combatir la inseguridad.

Incluso agregó que muestra de ello es el repunte de violencia que se ha registrado en los estados del país adonde ya han llegado los elementos.

“La Guardia Nacional no asusta, no inhibe, no actúa, no previene, no rendirá los frutos que nosotros queremos. Se puede decir que es un tiempo corto, pero el país no requiere de tiempos largos, requiere de tiempos cortos por la situación tan difícil que se está viviendo y porque nosotros en realidad ya no hallamos ni a quién recurrir”.

Operativos

Reforzarán la vigilancia en Los Mochis

Tras el atentado criminal en el fraccionamiento Las Fuentes 2000, donde tres hombres fueron ejecutados a balazos, la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome reforzará la vigilancia en el municipio, puntualizó Carlos Francisco Rodríguez Ponce, titular de la dependencia.

“Nuestra responsabilidad es reforzar los operativos que implementamos para darle seguridad a la ciudadanía. Estaremos reforzando las entradas y las salidas de la ciudad, y trabajando con videovigilancia, con C4 para la identificación de vehículos sospechosos”.

Calificó como un hecho aislado el triple homicidio ocurrido en el sector norte de la ciudad y detalló que se encuentran colaborando con la Vicefiscalía Zona Norte. “Se puede considerar un hecho aislado, es un hecho que no se venía presentando y estamos trabajando para contrarrestarlo. Yo le pido a la ciudadanía que confíe en nosotros, que vamos a hacer nuestro trabajo para dar con los responsables”.

Juan Fierro Gaxiola, secretario del Ayuntamiento de Ahome, descartó la presencia de grupos armados en el municipio y exhortó a la ciudadanía a evitar el pánico y la falsa información.

“Estamos trabajando coordinados con la Vicefiscalía para esclarecer lo ocurrido. Prende las alarmas en la cuestión de reforzar la seguridad solamente, no tenemos registro de que operen grupos armados en Ahome”.