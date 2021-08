En Choacahui, Ahome, no queremos el relleno sanitario: vocera indígena 

Los Mochis, Sinaloa.- La comunidad de Choacahui, de la sindicatura de San Miguel, continúa con su postura en contra de la construcción del relleno sanitario que el Ayuntamiento de Ahome y OP Ecología pretenden hacer en este ejido.

“Nosotros como comunidad del ejido Choacahui no queremos otro relleno sanitario, puesto que los ejidatarios desconocemos cómo se hizo ese nuevo contrato”, manifestó Alma Leticia Gastélum Buitimea.

La vocera del Consejo Consultivo de la Nación Yoreme-Mayo mencionó que independientemente de las cuestiones legales que tengan PASA y OP Ecología, como comunidad salen perjudicados con este nuevo relleno sanitario.

“No queremos otro relleno más porque la vía por la que van a transitar, incluso el lugar donde va a estar instalado, son corrientes de agua que viene cuando llueve, pues hay arroyos y eso nos va a traer los desechos, aunque ellos digan que tienen todas las formas de cómo cuidar que eso no ocasione un problema ambiental, pero nosotros sabemos que siendo basura, provoca un ambiente sucio”.

Información superficial

Recalcó que la situación actual de la comunidad es que no es que un grupo esté a favor ni que otro esté en contra, sino que no ha habido información al respecto.

“Ciertamente se les había dado una información superficial a los ejidatarios, por lo que ellos no están de acuerdo de que se ponga otro relleno sanitario. El municipio compró esos terrenos; sin embargo, los ejidatarios, a futuro, no sabían cuáles eran las miras de ellos (Ayuntamiento), pero el municipio sabía perfectamente bien”.

Gastélum Buitimea añadió: “La pregunta es por qué si estos terrenos son del municipio, el relleno va a ser utilizado por esa empresa que es ajena al municipio, va a tirar la basura ahí. Ahí está desenmascarado todo”.

Un no rotundo

La vocera del Consejo Consultivo de la Nación Yoreme-Mayo destacó que están totalmente en contra de que se haga el nuevo relleno sanitario.

“Lo que queremos nosotros es un rotundo no a OP Ecología. Nosotros estamos claramente definidos de que no queremos ese relleno, que se lo lleven a otro lugar, pero a esta comunidad ya no porque ya tenemos el relleno de PASA, y no es que nos inclinemos por PASA, simplemente que ya está ese relleno, y no queremos otro”.

Añadió que lo más sano es que el Ayuntamiento de Ahome haga el contrato con PASA para que OP Ecología utilice su relleno para que no se tenga que realizar uno nuevo que venga a contaminar más al ejido.