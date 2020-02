En JJR no pagan impuestos porque quieren que sea municipio

Los Mochis, Sinaloa.- Los habitantes de Juan José Ríos no quieren pagar impuestos porque todo se va a Guasave y no les regresan nada en infraestructura y servicios, manifestó la diputada local por Morena, Rosa Inés López Castro.

“La ciudadanía ya no quiere aportar nada, por ejemplo en predial y agua potable, porque todo se va a Guasave y Juan José Ríos no tiene nada. Nada se devuelve a Juan José Ríos. No hay infraestructura, no hay nada, está olvidado Juan José Ríos, es por eso que la ciudadanía ya despertó y quiere salir del abandono en el que están”, dijo.

La legisladora originaria de Juan José Ríos, manifestó que están trabajando con la ciudadanía de este lugar y de los alrededores para convertirse en municipio.

Estamos trabajando en conjunto para que esto se pueda lograr”, expuso.

La consulta ciudadana como parte del proceso para municipalizar Juan José Ríos será el 15 de marzo a través de boletas electrónicas, aunque la Constitución no establece una consulta, lo más importante es tomar en cuenta a quienes viven ahí, comentó Graciela Domínguez Nava.

Diputada Rosa Inés López. El Debate

La presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado de Sinaloa, mencionó que el anhelo de hacer municipio a Juan José Ríos tiene años y esta legislatura está atendiendo las solicitudes de los ciudadanos que consideran que hacer esos cambios les va a traer un beneficio.

Añadió que en el proceso, no solamente van a opinar los 4 municipios que están involucrados porque hay comunidades de Guasave, Ahome, El Fuerte y Sinaloa, sino que también se requiere la aprobación de la mayoría de los 18 municipios y de las dos terceras partes de los diputados del Congreso del Estado.

“Pero al menos para Morena la consulta ciudadana es lo más importante”.

Expuso que la viabilidad económica para municipalizar Juan José Ríos sí existe, pero buscan que los nuevos municipios no tengan los vicios que tienen los actuales.

Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Jucopo. El Debate

“El problema financiero que viven los municipios es la mala administración que hicieron. Hoy las finanzas de los municipios no soportan porque dedican más porcentaje a su presupuesto a nómina. Nómina que fueron creadas bajo sistemas priistas y panistas que vieron en los municipios una forma de vida”.