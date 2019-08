En Las Flores III se enferman por vivir entre aguas negras

Los Mochis, Sinaloa.- Habitantes del fraccionamiento Las Flores III denuncian el afloramiento de aguas negras sobre las calles Oceanía y Batamote desde hace más de un mes.

Los afectados señalan que realizaron el reporte correspondiente a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama); sin embargo, no han acudido a resolver el problema.

Tenemos más de un mes con este problema, ya hicimos el reporte todos los vecinos afectados, pero no ha venido el personal de Japama”, señaló Marisol Quintana.

Enfermedades

Inconformes por la falta de atención de la autoridad municipal manifestaron que la mayoría de los colonos del sector han padecido enfermedades gastrointestinales e infecciosas por estar en contacto con el agua contaminada.

“Pedimos que vengan a desazolvar, que destapen los drenajes, porque ya no podemos vivir así. Nos estamos enfermando, el agua está llena de lama y basura, es un criadero de moscos, todos inhalamos esta peste. Hay varios niños con dolor de estómago y diarrea, a mí me dio parálisis facial, me dijo el doctor que podía ser alguna bacteria del agua del drenaje”, puntualizó Juana Sánchez.

Enfermedades. La mayoría de los colonos del sector han padecido enfermedades gastrointestinales e infecciosas por estar en contacto con el agua contaminada. Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE

Manifiestan que las personas más vulnerables a padecer enfermedades han sido los niños y adultos mayores, por lo que piden una pronta solución.

“Yo tengo tres días con diarrea. Me siento bien débil, estoy deshidratada; aquí hay muchos niños, todos estamos expuestos a las enfermedades, por favor necesitamos ayuda”, refirió Esperanza Rodríguez.

Solución. Piden pronta solución porque aseguran que las personas más vulnerables a padecer enfermedades han sido los niños y adultos mayores. Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE

Rehabilitación de calles

También solicitan la rehabilitación del tramo de terracería de la calle Oceanía, entre Batamote y Sico Mora, porque aseguran que se encuentra en muy mal estado desde las pasadas lluvias.

Cuando llueve este tramo de la calle se inunda, se estanca, porque ocupa relleno, es un hoyo”.

Los servicios públicos de alumbrado y recolección de basura solo cubren las viviendas ubicadas hasta la calle Diente de León, afirman; por lo que piden servicios públicos para todos.