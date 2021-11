En Los Mochis, Cutberto realiza sueño con su chamba: su propio taller

Los Mochis, Sinaloa.- Originario de San Marcos, municipio de Mazatlán, desde hace 45 años radica en esta ciudad de Los Mochis. Cutberto Prado Castañeda emigró cuando era un niño para continuar sus estudios.

A su llegada, se estableció con unos tíos, quienes lo apoyaron para que siguiera en la escuela, pasó los años estudiando, pero llegó un momento en el que, para sostenerse, tuvo que trabajar para no ser una carga para sus familiares, quienes le brindaron su casa para que se estableciera.

Al paso de muchos años, trabajó en un taller mecánico eléctrico llamado Taller Eléctrico Ruiz, en donde era empleado; sin embargo, vio la oportunidad de independizarse. Para ser precisos, en 1989 instaló su propio taller, que se ubica sobre el bulevar Macario Gaxiola.

“Desde esa fecha hasta hoy, en este taller, que se llama El Genuino, nos ha dado de comer a mí y a mi familia”, subrayó.

Cutberto señaló que tiene tres hijos, una mujer y dos hombres, quienes le ayudan en algunas ocasiones, con excepción de su hija, que es quien le lleva las cuentas.

Aseguró que a sus hijos siempre los ha apoyado en sus estudios, ya que eso ha sido su prioridad, además de apoyarlos en el beisbol.

Asimismo, Cutberto dijo que él continuará administrando el taller mientras Dios le dé fuerzas y que no sabe si sus hijos en un futuro lo administrarán, ya que ninguno de los dos hombres ha mostrado interés al 100 por ciento.

“Tengo 59 años de edad, yo me siento bien como para estar algunos años más, pero uno nunca sabe qué va a pasar, ya que en meses pasados me dio Covid-19 y, afortunadamente, no fue nada serio, si no, no lo estuviera contando. Yo aún me veo algunos años aquí, ojalá y mis hijos lo mantengan, ya que es un negocio noble”, resaltó.

Asimismo, señaló que le trabaja a varias empresas y, gracias a ello, el trabajo es constante y, en consecuencia, buenos ingresos para el sustento de la familia.

“Yo tengo un negocio estable y espero estar en él durante mucho tiempo, pero Dios dirá si sigo o no, pues puede aparecer otra enfermedad como el Covid-19 o bien, esta puede ser más agresiva, es por ello que hay que estar preparados para lo que pueda ocurrir, es decir, no sabemos cómo ni cuando ocurrirá alguna situación que nos impida seguir adelante”, enfatizó.

Leer más: Los últimos dos meses del año son muy buenos para los restauranteros: Canirac Los Mochis

Finalmente, señaló que ya está en trámite lo de su pensión, por ello se cuida, para que no le ocurra algún incidente, debido a que dentro de sus planes está viajar por el país y descansar debido a que toda su vida la ha dedicado al trabajo y ya es justo que disfrute lo que construyó y que le dio para sostener a su familia.