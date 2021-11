En Los Mochis, Martín hace del pan artesanal un oficio para sobrevivir

Los Mochis, Sinaloa.- La inseguridad y el nulo apoyo a los ejidatarios para sembrar sus tierras de temporal obligaron a Martín Olguín Zavala a abandonar su lugar de origen para probar suerte en la ciudad de Los Mochis.

Martín es originario de Sinaloa municipio, en donde en su niñez y adolescencia acompañó a su padre a realizar las labores del campo, y lo llenaba de satisfacción poder apoyarlo, a la vez que aprendía las técnicas de siembra.

Pasaron los años, se casó, pero, lejos de progresar, su vida se estancó, por lo que consideró que debía buscar otra forma de sustento para sacar adelante a su familia.

Su diario vivir

Montado en su triciclo, todos los días Martín sale a las calles a vender agua de cebada y pan artesanal relleno de calabaza y piloncillo.

Su aspecto es de una persona sencilla, viste pantalón de mezclilla y camisa a cuadros, y con tranquilidad y respeto ofrece sus ricos productos a los transeúntes, unos lo ignoran, pero otros más le compran su deliciosa agua de cebada para calmar la sed ante el candente sol y el viento caliente que se deja sentir.

A cada instante, con una sonrisa saluda a sus clientes y a todos los que pasan por el lugar, ya que aseguró que muchas personas lo conocen por su actividad.

El don de buena gente que tiene Martín lo llevó a tener muchos amigos. Foto: Debate

Martín dijo que tiene 10 años viviendo en Los Mochis y que desde entonces su esposa y él se dedican a la elaboración de pan artesanal, del cual años atrás obtenían buenas ganancias; sin embargo, en las últimas temporadas los precios de la materia prima del pan se han incrementado, por lo que ahora su elaboración es una actividad nomás de supervivencia.

Reconoció que no ha dejado este oficio porque no sabe hacer otra cosa y que a su edad ya no está en condiciones de comenzar otro trabajo.

“Aunque apenas se recupera la inversión, no dejo de vender el pan, ya que tanto mi esposa como yo es con lo que nos mantenemos. No tengo pensión u otros ingresos porque en la sierra no hay trabajos con esas prestaciones, por ello todos los días salimos a ofrecer el pan y el agua”.

El comerciante comentó que la venta de agua de cebada pronto acabará, ya que es por temporadas, pero la del pan es de todos los días.

Finalmente, el buen Martín reconoció que, así como está él, hay muchas personas que se dedican al comercio u otras actividades.

La falta de dinero hace que las ventas sean bajas y solamente tengan ventas difíciles, pues hay ocasiones en que ni siquiera sale para recuperar la inversión.