En Los Mochis, divide opiniones el regreso a clases presenciales

Los Mochis, Sinaloa.- El regreso a las aulas al inicio del próximo ciclo escolar no es una decisión que puede tomarse a la ligera, pues existe una preocupante ola de contagios por Covid-19, coincidieron madres de familia de Los Mochis.

Durante un sondeo realizado por Debate, tutoras de estudiantes de diferentes niveles educativos calificaron como apresurado e irresponsable el anuncio que recientemente dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a que en agosto se retomarán las clases presenciales.

“La verdad es que eso no puede llamarlo de otra manera que no sea algo irresponsable por parte del presidente, ve cómo están los casos, al menos aquí en Sinaloa con tantos contagios, y no es posible que quiere que los niños y jóvenes vayan a las aulas, es una irresponsabilidad”, consideró Lucía López.

Sin embargo, Claudia Espinoza dijo que este anuncio no puede tomarse de primer instancia como algo “arrebatado”, pues es evidente el relajamiento social.

“Muchas personas están en contra de que se regresen a las escuelas en agosto, lo ven como algo arrebatado, pero hay que ser sinceros, mucha gente no ha hecho caso, se va con sus hijos, al menos cuando se permitía, a las plazas, al cine, al parque, a fiestas, a balnearios y ahí también había mucha gente, pero como es diversión, quizá por eso no se quejan”, señaló.

Mientras tanto, Cinthia Karina comentó que es preocupante que en esta ola de contagios sean más jóvenes y niños los contagiados, mostrando ante ello su miedo de que la situación empeore.

“Antes eran los viejitos, pero lo que nos preocupa ahora es que son niños los enfermos, son los jóvenes, entonces no es posible que el presidente diga que hay que regresar a la escuela; además, están en muy mal estado, parece que en eso no piensa”.

Cabe mencionar que hace algunos días el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que sin importar la semaforización, el regreso a los planteles educativos sería en el mes de agosto.

