En Los Mochis se manifiestan molestos por corte de agua

Los Mochis, Sinaloa.- Ante el anuncio de la Japama con respecto al corte del servicio del agua potable durante los días 19 y 20 de mayo por trabajos de mejora en las plantas potabilizadoras de Los Mochis, vecinos de esta ciudad manifestaron su molestia.

Durante un sondeo realizado por Debate, mochitenses coincidieron en que esta época es la peor para dejar sin agua toda la ciudad debido a las altas temperaturas que ya se dejan sentir.

“A mí me parece que los de Japama, que los encargados de la Japama están tomando una muy mala decisión con cortar el servicio porque ya está haciendo mucho calor, uno necesita estarse bañando y ni qué decir, que se necesita el agua para todo, para cocinar, lavar los trastes, lavar la ropa, bañarse y hasta para tomar. La verdad es que a mí me molesta un poco esto que dieron a conocer, pero bueno, al final aunque nosotros digamos que no, pues terminarán haciéndolo porque, pues dijeron que es algo necesario”, señaló Ricardo, vecino de la colonia Estrella.

Acciones de mejora

Cabe recordar que el pasado viernes, directivos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome dieron a conocer que debido a unas acciones de mejora en la red de agua potable se suspendería el servicio en toda la ciudad al menos por 24 horas.

Sin embargo, a decir de los funcionarios, es incierto que pasadas estas 24 horas se restablezca de manera inmediata el servicio, es decir, esto pudiera tardar más tiempo considerando que pudiera ser hasta el viernes cuando ya regrese el servicio de manera normal.

Reclamo

De igual forma, Cecilia, vecina del sector Centro, se mostró molesta al asegurar que no tiene el recurso ni las condiciones para guardar agua y poder solventar las necesidades del tiempo en el que no habrá servicio.

“Como que a ellos (autoridades) se les hace muy fácil decir que van a cortar el agua, pero no piensan en los que no tenemos ni cubetas para agarrar agua y tener por lo menos para el baño, ahora pues a ver qué hacemos porque es necesario tener agua, lo bueno es que les dio por avisar con muchos días para que uno se prepare”, dijo.